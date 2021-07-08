Хоккеисты «Трактора» стартуют в новом сезоне КХЛ матчем с «Сибирью»

Игра пройдет 3 сентября на домашней арене челябинцев

В новом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» стартует домашним матчем против новосибирской «Сибири». Игра состоится 3 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Всего в регулярном чемпионате «черно-белые» проведут 56 встреч: по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), еще по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).

В прошлом сезоне «Трактор» финишировал на пятом месте в Восточной конференции — лучший результат команды за последние три сезона. Однако в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» (1:4) и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

Полный календарь КХЛ сезона-2021/2022 представит в пятницу, 9 июля.

Автор: Степан Тимощук