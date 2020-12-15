Хоккеисты «Металлурга» и «Трактора» попали в число лидеров по статистике от умных шайб

Южноуральские игроки отличились в игре перед воротами, в единоборствах и пройденной дистанции.

Игроки «Трактора» и «Металлурга» попали в число лидеров в статистике от умных шайб. В составе челябинцев пять хоккеистов, отличившихся по статистическим показателям. Это форварды Алексей Бывальцев, Сергей Калинин и Лукаш Седлак, а также защитники Лоуренс Пилут и Ник Бэйлен. У магнитогорцев в своеобразную сводку попал игрок обороны Егор Яковлев. Свежие данные, полученные на основе умных шайб во вторник, 15 декабря, опубликовали в пресс-службе КХЛ.



Так, одним из компонентов, в которых преуспели игроки «Трактора», стала игра перед воротами. Уверенное лидерство здесь захватили Сергей Калинин и Лукаш Седлак. Форварды челябинцев на двоих 240 раз закрывали обзор вратарям соперников. Помимо этого чешский форвард «чёрно-белых» стал лидером по числу выигранных единоборств.

«Ещё одним новым показателем стали выигранные единоборства. По общему числу уверенно лидирует всё тот же Седлак из „Трактора“ (983 выигранных единоборства, 56,1%). В тройке лучших по общему числу также его одноклубник Алексей Бывальцев (882, 53,8%) и финн Сакари Маннинен из „Салавата Юлаева“ (868, 56,3%). По проценту выигранных единоборств только один нападающий имеет показатель выше 60% — Павел Дацюк (60,9%). Среди защитников таких игроков набралось больше, а лидером является Лукас Бенгтссон из СКА (64,8%), за которым следуют Ник Бэйлен (61,4%), Игорь Ожиганов (61,2%), Илья Соловьёв (60,7%), Лоуренс Пилут (60,5%), Данила Галенюк (60,3%)»,— подчеркнули в пресс-службе КХЛ.

Помимо этого южноуральцы оказались в топ-3 защитников по дистанции с шайбой. Здесь отличились всё тот же Лоуренс Пилут и Егор Яковлев из «Магнитки».

«По сравнению с прошлым сезоном больших изменений по показателю „дистанция с шайбой“ не произошло. Лидерами по амплуа являются всё те же — у защитников Чарлз Геноуэй (18 509 метров), у форвардов Владимир Ткачёв из СКА (16 348). Только изменился состав топ-3: у защитников туда также попали Лоуренс Пилут (17 499) и Егор Яковлев (14 918), а у нападающих — Микаэль Руохомаа (15 807) и Константин Окулов (13 437)»,— добавили представители Лиги.

Напомним, сейчас чемпионат КХЛ находится на паузе, связанной с Кубком Первого канала. Он пройдёт в Москве и начнётся 17 декабря. Свои игры в регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» и «Металлург» возобновят на следующей неделе. Отметим, умные шайбы были введены в Лиге в начале прошлого сезона. Технология позволяет отслеживать различную статистическую информацию, которую впоследствии могут использовать как болельщики и аналитики, так и тренеры команд.