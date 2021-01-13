Хоккеист Артем Шварев отличился за все команды системы «Трактора» в течение пяти дней

Форвард провел игры в составе основной команды, а также за «Челмет» и «Белых Медведей»

Памятное статистическое достижение покорилось игроку системы «Трактора» Артему Швареву. Хоккеист за пять дней сыграл четыре матча и смог отличиться за все команды «черно-белых». Форвард выступил за «Трактор», «Челмет» и «Белых Медведей» и набрал пять очков. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе челябинской команды.



«Артем Шварев — продуктивность на максимум! Нападающий за 5 дней отличился сразу за все команды системы „Трактор“ и сыграл 4 матча. Статистика Артема Шварева в этом сезоне: КХЛ — 17 игр, 6 (3+3) очков, „+2“; ВХЛ — 5 игр, 2 (1+1) очка, „0“; МХЛ — 12 игр, 3 (1+2) очка, „+4“»,— подчеркнули представители «Трактора».

Напомним, за «Трактор» Артем Шварев начал выступать в сезоне 2020—2021. Свой первый гол в КХЛ 19-летний форвард забросил 15 октября в гостевом матче против «Северстали», который стал для него вторым на взрослом уровне.