ХК «Трактор» почтил память легендарного тренера и хоккеиста Валерия Белоусова

Спортсмен умер 16 апреля 2015 года от сердечно-легочной недостаточности

Сегодня, 16 апреля, члены хоккейного клуба «Трактор» почтили память Валерия Белоусова — легендарного хоккеиста и тренера. Утром руководство и тренерские штабы команды посетили Митрофановское кладбище и возложили цветы к его мемориалу, сообщили в пресс-службе «Трактора».

«Валерий Константинович занимает особое место в челябинском хоккее как игрок и как тренер. Его значимость в развитии всего челябинского хоккея сложно переоценить. Как игрок он до сих пор является лучшим бомбардиром нашего клуба. Как тренер Валерий Константинович добился наивысшего достижения с „Трактором“, выйдя в финал Кубка Гагарина и завоевав серебряные медали. Очень важно то, что память о Валерии Белоусове объединяет нас и осуществляет связь между поколениями»,— сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Валерий Белоусов родился в Свердловской области в 1948 году. Выступал за такие хоккейные команды, как «Кедр», «Спутник», «Металлург», «Трактор». В составе челябинской хоккейной команды провел 418 игр и забил 221 гол, был признан лучшим снайпером в истории челябинского хоккея.

Именно Валерий Белоусов, будучи тренером хоккеистов «Трактора», в апреле 2013 года привел команду к серебряным медалям Кубка Гагарина впервые в 65-летней истории клуба.

Скончался легендарный тренер 16 апреля 2015 года от сердечно-легочной недостаточности.