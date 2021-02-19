Иван Федотов признан лучшим хоккеистом минувшего игрового дня

Голкипер отразил рекордные для себя 43 броска

Вратарь челябинского «Трактора» Иван Федотов стал лучшим игроком прошедшего дня в КХЛ. Титул хоккеист получил по итогам голосования болельщиков. О вручении награды ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе лиги.



За матч Иван Федотов отбил 43 из 44 бросков по воротам «Трактора». В итоге его коэффициент надежности составил 97,7%.

«Вратарь „Трактора“ Иван Федотов в матче с ЦСКА отразил рекордные для себя 43 броска и был признан игроком дня в КХЛ, получив 46% ваших голосов!»— сообщили представители КХЛ.

Напомним, игра «Трактора» против ЦСКА состоялась в четверг, 18 февраля, и закончилась победой челябинцев со счетом 2:1. По голу в ворота «армейцев» забили Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Москвичам удалось отыграть одну шайбу усилиями Максима Шалунова, однако сравнять счет хоккеисты ЦСКА не смогли. Эта победа в Москве над «армейцами» стала для «Трактора» первой с 2013 года.

Добавим, следующий матч «Трактор» проведет в субботу, 20 февраля. Соперником «черно-белых» станет минское «Динамо». Игра пройдет в столице Беларуси и начнется в 21:30 по челябинскому времени.