«Трактор» уступил «Словану» в Братиславе, пропустив единственную шайбу

Челябинцы прервали серию, не набрав очки впервые за 10 матчей.
Сегодня челябинский «Трактор» прервал свою победную серию, уступив в Братиславе. Единственную шайбу встречи забросил игрок «Слована» Михал Глинка. В турнирной таблице «Трактор» остался на четвертом месте.
Челябинский «Трактор» провел сегодня очередную выездную встречу. «Черно-белые» попытались в Братиславе взять реванш у «Слована», но не преуспели, уступив в основное время впервые за 10 игр.
Первый период прошел без голов, самый опасный момент был у ворот команды Анвара Гатиятулина – на 14-й минуте спасла перекладина. Голов в стартовом отрезке забито не было. А в самом начале второго периода Михал Глинка точно бросил и поразил ворота Павла Францоуза. Началось все с ошибки Константина Климонтова – он потерял шайбу в чужой зоне и получил контратаку. Соперника челябинский защитник настиг, но вместе с Алексеем Петровым бросился к одному форварду, оставив без внимания Глинку. Тот получил шайбу, осмотрелся и забил. Больше голов во втором периоде не было. Не смогли команды забить и в третьем отрезке игры – итоговый счет 1:0 в пользу «Слована».
У челябинцев лучшим игроком матча стал Максим Якуценя, у братиславцев – голкипер Барри Браст, оформивший первый «сухарь» в сезоне. Таким образом, «Трактор» остался с 72 очками, четвертого места он не потерял, поскольку «Салават Юлаев» вчера также уступил «Словану».
Следующую игру «Трактор» проведет в пятницу в Астане против «Барыса». Подробности матча читайте в текстовом репортаже на сайте «Первый областной».
Слован (Братислава) – Трактор (Челябинск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Глинка (Вопелка) – 23:33 (5x5)
Вратари: Браст – Францоуз.
Фото: hctraktor.org