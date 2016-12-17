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«Трактор» уступил «Словану» в Братиславе, пропустив единственную шайбу

«Трактор» уступил «Словану» в Братиславе, пропустив единственную шайбу
Трактор , Слован , хоккей , результат , итог
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21 Декабря 2016, 18:30

Челябинцы прервали серию, не набрав очки впервые за 10 матчей.

Сегодня челябинский «Трактор» прервал свою победную серию, уступив в Братиславе. Единственную шайбу встречи забросил игрок «Слована» Михал Глинка. В турнирной таблице «Трактор» остался на четвертом месте.

Челябинский «Трактор» провел сегодня очередную выездную встречу. «Черно-белые» попытались в Братиславе взять реванш у «Слована», но не преуспели, уступив в основное время впервые за 10 игр.

Первый период прошел без голов, самый опасный момент был у ворот команды Анвара Гатиятулина – на 14-й минуте спасла перекладина. Голов в стартовом отрезке забито не было. А в самом начале второго периода Михал Глинка точно бросил и поразил ворота Павла Францоуза. Началось все с ошибки Константина Климонтова – он потерял шайбу в чужой зоне и получил контратаку. Соперника челябинский защитник настиг, но вместе с Алексеем Петровым бросился к одному форварду, оставив без внимания Глинку. Тот получил шайбу, осмотрелся и забил. Больше голов во втором периоде не было. Не смогли команды забить и в третьем отрезке игры – итоговый счет 1:0 в пользу «Слована».

У челябинцев лучшим игроком матча стал Максим Якуценя, у братиславцев – голкипер Барри Браст, оформивший первый «сухарь» в сезоне. Таким образом, «Трактор» остался с 72 очками, четвертого места он не потерял, поскольку «Салават Юлаев» вчера также уступил «Словану».

Следующую игру «Трактор» проведет в пятницу в Астане против «Барыса». Подробности матча читайте в текстовом репортаже на сайте «Первый областной».

Слован (Братислава) – Трактор (Челябинск) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – Глинка (Вопелка) – 23:33 (5x5)
Вратари: Браст – Францоуз.

Фото: hctraktor.org

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