«Трактор» одержал волевую победу в Загребе и вышел на 4 место на Востоке

Победную шайбу Александр Шаров забросил в меньшинстве.
Челябинский «Трактор» одержал четвертую подряд победу, взяв верх над «Медвешчаком». «Черно-белые» пропустили первыми, но сумели переломить игру и забросить три шайбы – отличились Дерек Рой, Алексей Петров и Александр Шаров. Последний забил в меньшинстве. «Трактор» набрал 72 очка и вышел на 4 место в Восточной конференции.
«Трактор» провел первую игру после перерыва в Загребе и победил. Изначально матч складывался совсем не в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. В первом периоде Томаш Мертл подставил клюшку и отправил шайбу в ворота. Больше голов в первом периоде не было. Не смогли команды отличиться и во второй двадцатиминутке.
Третий отрезок встречи начался неожиданно для хозяев льда – «Трактор» за две с половиной минуты сравнял счет и вышел вперед. Первым отличился Дерек Рой, он был самым расторопным на добивании на «пятаке». А Алексей Петров, забивший вторым, бросил с острого угла, и после рикошета шайба влетела в сетку ворот Дрю Макинтайра. После этого случилось удаление Николая Белова, но «Медвешчак» не только не забил, а пропустил в меньшинстве. Дерек Рой и Александр Шаров убежали вдвоем на одного защитника. Канадец отдал прекрасный пас, и челябинский воспитанник вколотил снаряд под самую перекладину.
До конца матча были еще два удаления Владимира Денисова, одно из которых хоккеисты «Медвешчака» использовали. Отличился бывший игрок «Трактора» Франсис Паре. Но большего загребцы не достигли.
Сразу после сирены на льду произошла драка, на кулаках отношения выяснили Максим Якуценя и все тот же Франсис Паре. Победа за явным преимуществом осталась за челябинцем.
Таким образом, челябинцы победили в четвертой подряд игре, набрали 72 очка и вышли на чистое четвертое место в Восточной конференции. Следующую игру «Трактор» проведет 21 декабря в Братиславе против «Слована». Читайте текстовый репортаж матча на сайте «Первый областной».
Медвешчак (Загреб) – Трактор (Челябинск) – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
1:0 – Мертл (Катич) – 08:42 (5x5)
1:1 – Рой (Новотны, Якуценя) – 41:47 (5x5)
1:2 – Петров (Якуценя, Кручинин) – 42:32 (5x5)
1:3 – Шаров (Рой) – 49:38 (4x5)
2:3 – Жиру (Паре, Батлер) – 52:46 (5x4)
Вратари: Макинтайр – Демченко.