4 очка Алексея Кручинина принесли «Трактору» победу в Астане

Челябинцы едва не упустили победу, ведя в три шайбы.
Челябинский «Трактор» взял реванш у астанинского «Барыса» со счетом 4:3. Ранее «черно-белые» проиграли с точно таким же счетом. Сегодня у челябинцев отличились Алексей Кручинин, Алексей Петров, Пол Щехура сделал дубль. Алексей Кручинин также отдал 3 результативные передачи.
Очень напряженный и насыщенный матч случился сегодня в Астане между «Барысом» и «Трактором». В первых двух периодах дважды забил Пол Щехура, завершив бросками в пустые ворота расчерченные комбинации «черно-белых». Два очка за передачи получил Алексей Кручинин, по одному – Алексей Петров и Максим Якуценя. К концу второго периода «Трактор» вел со счетом 3:0, третью шайбу забросил защитник Петров, а передачу ему отдал все тот же Алексей Кручинин.
Казалось, ничто не помешает «Трактору» спокойно довести матч до победы, но в третьем периоде «Барыс» преобразился. В самом начале двадцатиминутки Баркер отыграл 1 шайбу, а затем последовало двойное удаление у «Трактора», и Найджел Доус сделал разрыв в счете минимальным. Затем отличились уже «черно-белые». Показалось, что челябинских болельщиков от «валидольной» концовки спасет всемогущий Кручинин – он убежал 1 на 1 с голкипером и легко переиграл Карлссона, но Доус тут же забил третью шайбу казахстанского клуба. К счастью для челябинцев, это гол оказался последним в игре. 4:3 победа «Трактора», дружина Анвара Гатиятулина взяла реванш за поражение с аналогичным счетом в Челябинске.
Теперь в активе «Трактора» 75 очков, он идет на 4 месте Восточной конференции. Следующую встречу челябинцы проведут в Омске в воскресенье. Прямую трансляцию смотрите на сайте «Первый областной», а также читайте текстовый репортаж.
Барыс (Астана) – Трактор (Челябинск) – 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
0:1 – Щехура (Якуценя, Кручинин) – 03:30 (5x5)
0:2 – Щехура (Кручинин, Петров) – 31:23 (5x4)
0:3 – Петров (Кручинин) – 39:02 (5x4)
1:3 – Баркер (Тривино) – 42:23 (5x4)
2:3 – Доус (Даллмэн) – 54:49 (5x4)
2:4 – Кручинин (Якуценя) – 56:11 (5x5)
3:4 – Доус (Семёнов, Бойд) – 57:02 (5x5)
Вратари: Карлссон – Францоуз