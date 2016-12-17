«Трактор» вновь уступил в Омске со счетом 1:3

Единственную шайбу у челябинцев провел Николай Белов.
«Черно-белые» проиграли в Омске в заключительном матче этого года. Третий раз подряд поединок между «Трактором» и «Авангардом» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу у челябинцев забил Николай Белов.
Сегодня челябинский «Трактор» играл последний в этом году матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ и уступил омскому «Авангарду». В текущем сезоне команды встречались трижды, всегда игра завершалась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Соперники продемонстрировали равный хоккей в первом периоде и завершили его со счетом 0:0. А вот вторая двадцатиминутка началась для челябинцев обескураживающе – «Трактор» за 3 минуты и 38 секунд пропустил дважды. Сначала удачно клюшку подставил Петр Хохряков, затем точен был Максим Пестушко. В конце периода «Трактор» очень много атаковал и бросал, но «размочить» Фурха не удалось. А на старте заключительного отрезка времени челябинцы пропустили третью шайбу. После передачи Пестушко забил Илья Михеев. Все, что смог сделать «Трактор», это отквитать 1 шайбу. Николай Белов бросил с дальней дистанции, шайба попала в конек защитника «Авангарда» и отскочила в сетку ворот.
У «Трактора» осталось 72 очка, он занимает 4 место в Восточной конференции. Свою следующую игру челябинцы проведут уже в 2017 году, 3 января они сыграют в Казани против «Ак Барса». Прямую трансляцию смотрите на сайте «Первый областной».
Авангард (Омск) — Трактор (Челябинск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 – Хохряков (Бут) – 21:37 (5x5)
2:0 – Пестушко (Юньков) – 23:38 (5x5)
3:0 – Михеев (Пестушко) – 41:07 (5x5)
3:1 – Белов (Шинин) – 42:50 (5x5)
Вратари: Фурх — Демченко.