Илья Воробьёв объяснил, почему «Металлург» не смог обыграть «Автомобилист»

Наставник заявил, что первые два гола в ворота магнитогорцев вышли курьёзными.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение «сталеваров» от «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Матч проходил в воскресенье, 13 декабря, в Магнитогорске и закончился победой гостей 4:0. До этой игры «Автомобилист» имел серию из десяти поражений подряд.



По словам Ильи Воробьёва, для «Металлурга» это поражение можно охарактеризовать как тяжёлое. Наставник заявил, что две из четырёх пропущенных шайб магнитогорцы привезли сами себе.

«Потом были у нас моменты — и в пустые, и по штангам, но ничего не получалось, не смогли из себя достать ни эмоций, ни сил»,— сказал Илья Воробьёв.

При этом главный тренер «Металлурга» не стал обвинять в поражении голкипера Юхо Олкинуору, который начинал встречу, но был заменён после второй пропущенной шайбы. В качестве причин невезения Илья Воробьёв назвал несколько факторов.

«Тут и курьёзные голы, которые забрали психологию у нас, и сказалось то, что это четвёртая игра за семь дней с топовыми соперниками, с перелётами. Силёнки не безграничны»,— сказал наставник магнитогорцев.

Напомним, после игры с «Автомобилистом» «Металлург» ушёл на паузу, которая продлится почти полторы недели. Она связана с Кубком Первого канала по хоккею. Ближайший и последний домашний матч в 2020 году «Магнитка» проведёт 24 декабря. В гости к «сталеварам» приедет минское «Динамо».