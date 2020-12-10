Илья Воробьёв: «„Ак Барс“ действовал лучше в борьбе за нейтральные шайбы и в реализации»

Наставник «Металлурга» прокомментировал прошедшую встречу и рассказал о состоянии защитника Михаила Пашнина.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в матче против «Ак Барса». Наставник «сталеваров» заявил, что казанцы смогли одержать победу со счётом 3:0 за счёт двух игровых компонентов.



«В первом периоде соперник смотрелся лучше. Во втором-третьем мы играли хорошо, в двух компонентах, где „Ак Барс“ действовал лучше — это борьба за нейтральные шайбы и реализация»,— заявил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Прокомментировал главный тренер «Металлурга» и травму защитника Михаила Пашнина, который покинул площадку после грубого силового приёма от нападающего казанцев Патриса Кормье. По мнению Ильи Воробьёва, игрок «Ак Барса» сыграл грязно, за что и получил большой пятиминутный штраф и дисциплинарное удаление до конца игры.

«Жалко, что мы не реализовали это пятиминутное большинство, потому что за такое наказывать нужно. У Пашнина под вопросом сотрясение мозга, ему зашили губу, было кровотечение из носа, возможно, он сломан. Будем смотреть дома»,— заявил наставник «сталеваров».

Добавим, что до игры с казанской командой Михаил Пашнин отбывал трёхматчевую дисквалификацию за фол в матче против «Торпедо». Защитник вернулся на лёд во встрече с «Ак Барсом», но успел сыграть только восемь минут.

Напомним, матч «Металлурга» против «Ак Барса» состоялся в среду, 9 декабря, в Казани и закончился победой хозяев со счётом 3:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова забили по голу в каждом из периодов и прервали пятиматчевую победную серию «Магнитки». Отметим, после этой игры «сталевары» вернулись в Магнитогорск, где уже в пятницу, 11 декабря, проведут матч против московского «Динамо».