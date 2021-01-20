Илья Воробьев высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом»

Наставник «сталеваров» объяснил, за счет чего его команда переиграла соперника

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры против ярославского «Локомотива». Встреча «сталеваров» против «железнодорожников» прошла во вторник, 19 января, и закончилась победой магнитогорцев со счетом 4:1.



По словам Ильи Воробьева, игра по накалу была похожа на матч уровня плей-офф, а к своим хоккеистам у наставника есть только вопросы по реализации большинства. Также специалист ответил и на другие вопросы.

«Кошелев вернулся сразу в первое звено? А почему он в других должен играть? Он хороший игрок, и мы не делим на первое или четвертое звенья. У нас все четыре хорошие. В четвертом парни здорово работают, работа приносит удачу. Что с Чибисовым и Беком? Сложно сказать, посмотрим. Будем смотреть день за днем. Сегодня пробовали, но они не смогли выйти. Почему никак не может забить Голдобин? Сегодня штанга была. Надо как-то попасть в „паутину“. Клюшку поменял, не помогло. Будем дальше смотреть. Моменты есть, это главное для форварда. Чего не хватает в большинстве? Будем работать, надо все быстрее делать. Будем улучшать»,— прокомментировал встречу главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Отметил наставник «Металлурга» и Максима Карпова, который был автором третьей шайбы в матче. Этот гол стал для форварда сотым в КХЛ.

«Рады за него, он долго к этому шел. Надо, чтобы выдохнул и дальше было только лучше. Гол после ошибки Дронова? Знаете, он последним остался в этой ситуации. Сброс паса назад был неправильным. Шайба отскочила очень неудобно»,— подчеркнул Илья Воробьев.

Отметим, после победы над «Локомотивом» «Металлург» продолжает занимать четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ. В активе «сталеваров» 61 балл, что лишь на один меньше, чем у идущего третьим «Салавата Юлаева». При этом у магнитогорцев есть две игры в запасе. Свой следующий матч «Металлург» проведет в четверг, 21 января. Соперником «Магнитки» станет рижское «Динамо».