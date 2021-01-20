Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры против ярославского «Локомотива». Встреча «сталеваров» против «железнодорожников» прошла во вторник, 19 января, и закончилась победой магнитогорцев со счетом 4:1.
По словам Ильи Воробьева, игра по накалу была похожа на матч уровня плей-офф, а к своим хоккеистам у наставника есть только вопросы по реализации большинства. Также специалист ответил и на другие вопросы.
«Кошелев вернулся сразу в первое звено? А почему он в других должен играть? Он хороший игрок, и мы не делим на первое или четвертое звенья. У нас все четыре хорошие. В четвертом парни здорово работают, работа приносит удачу. Что с Чибисовым и Беком? Сложно сказать, посмотрим. Будем смотреть день за днем. Сегодня пробовали, но они не смогли выйти. Почему никак не может забить Голдобин? Сегодня штанга была. Надо как-то попасть в „паутину“. Клюшку поменял, не помогло. Будем дальше смотреть. Моменты есть, это главное для форварда. Чего не хватает в большинстве? Будем работать, надо все быстрее делать. Будем улучшать»,— прокомментировал встречу главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
Отметил наставник «Металлурга» и Максима Карпова, который был автором третьей шайбы в матче. Этот гол стал для форварда сотым в КХЛ.
«Рады за него, он долго к этому шел. Надо, чтобы выдохнул и дальше было только лучше. Гол после ошибки Дронова? Знаете, он последним остался в этой ситуации. Сброс паса назад был неправильным. Шайба отскочила очень неудобно»,— подчеркнул Илья Воробьев.
Отметим, после победы над «Локомотивом» «Металлург» продолжает занимать четвертую строчку в Восточной конференции КХЛ. В активе «сталеваров» 61 балл, что лишь на один меньше, чем у идущего третьим «Салавата Юлаева». При этом у магнитогорцев есть две игры в запасе. Свой следующий матч «Металлург» проведет в четверг, 21 января. Соперником «Магнитки» станет рижское «Динамо».