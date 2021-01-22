Илья Воробьев прокомментировал победу над рижским «Динамо»

Главный тренер «Металлурга» заявил, что его команда упустила игру во втором периоде

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над рижским «Динамо». Игра, которая состоялась в четверг, 21 января, закончилась победой «сталеваров», 5:3.



При этом первые три шайбы магнитогорцы забросили в стартовом отрезке. Наставник «лисов» отметил, что его команде удалось начало матча, однако во втором периоде «Магнитка» допустила несколько неточностей.

«Во втором периоде чуть неправильно сыграли. Нас переменяли. Хоккей — игра инициатив. Мы её во втором периоде, к сожалению, отдали. Хорошо, что смогли собраться и победить»,— сказал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Сейчас «Металлургу» после трех игр через день предстоит пятидневный перерыв, после которого «сталевары» сыграют с «Автомобилистом». Наставник «Магнитки» подчеркнул, что каждая пауза, как и серии матчей, требуют своего подхода в подготовке.

«Будем готовиться. Ребята выдохнут — три напряженных матча было. Немного отдохнут, и будем готовиться к выездной серии»,— добавил главный тренер «Магнитки».

Напомним, матч с рижским «Динамо» стал последним в трехматчевой домашней серии «Металлурга». По ее ходу «сталевары» выиграли три игры из трех и сравнялись по очкам с «Салаватом Юлаевым». При этом у магнитогорцев есть две игры в запасе. На текущий момент «Магнитка» занимает третью строчку в Восточной конференции КХЛ.