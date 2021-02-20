Илья Карпухин: «Моя мечта — выиграть с „Трактором“ Кубок Гагарина»

Игрок рассказал, что больше всего любит в хоккее

Защитник «Трактора» Илья Карпухин вспомнил свой путь от школы «Трактора» до основной команды. Хоккеист в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о детской школе «черно-белых», выборе позиции и о будущем в команде.



Хоккеист отметил, что его школа находилась через дорогу от школы «Трактора». Иногда он вместе с друзьями оставался на коробке. Также будущий защитник мог пропустить уроки и пойти на игры.

«Бывало, нам это сходило с рук, а бывало — нет. Я сразу встал в оборону. Родители говорят, что я сам просился. Моя работа как защитника — в строгости. Защитнику очень важно выходить сразу собранным. В хоккее больше всего нравится преодолевать трудности. Когда у тебя долго что-то не выходит и потом получается — это кайф»,— цитирует Илью Карпухина сайт КХЛ.

Илья Карпухин отметил, что хочет играть только за «Трактор». Своей главной целью защитник назвал Кубок Гагарина, который он желает завоевать в составе челябинцев.

«Я свой город люблю, всё здесь знаю, и он мне близок такой, какой есть. Моя мечта — выиграть с „Трактором“ Кубок Гагарина. Мне очень важно выиграть его именно в родном клубе. Когда я был пацаном, „Трактор“ выигрывал серебреные, бронзовые медали, и все говорили о хоккее. На арене был такой аншлаг, что на двух местах сидело три человека. И сейчас у меня есть возможность повторить и превзойти этот успех»,— подчеркнул Илья Карпухин.

Напомним, первый матч за основную команду системы «черно-белых» Илья Карпухин провел в сентябре 2018 года. Со следующего сезона защитник закрепился в составе «Трактора». В текущем игровом году на счету игрока обороны — 51 игра за челябинцев и 11 набранных очков при показателе полезности «+9».