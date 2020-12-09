Игроки «Металлурга» и «Трактора» попали в число лидеров по нескольким статистическим показателям

Аналитики отметили Егора Яковлева, Томаша Гику и Лоуренса Пилута.

Сразу несколько игроков «Металлурга» и «Трактора» попали в список лучших по статистическим достижениям КХЛ. Рейтинг был опубликован в среду, 9 декабря, на официальном сайте лиги.



Среди отличившихся представители КХЛ отметили защитника «Металлурга» Егора Яковлева, а также игрока обороны Лоуренса Пилута и нападающего Томаша Гику из «Трактора». Хоккеист «Магнитки» был признан лидером по общей пройденной дистанции среди защитников. В рейтинге нападающих второе место по этому показателю стал Томаш Гика.

«По общей пройденной дистанции лидером сезона стал защитник „Металлурга“ Егор Яковлев — 174,5 км. Главными преследователями среди защитников являются игроки „Автомобилиста“ Чарлз Геноуэй (167 км) и Никита Трямкин (162,6 км). Среди нападающих лидером стал канадец Джастин Дэнфорт из „Витязя“ (163,7 км), за ним следуют Томаш Гика из „Трактора“ (161,5 км) и Дамир Жафяров из „Торпедо“ (156,3)»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Также южноуральские хоккеисты попали в так называемый «Клуб 1 000» — список хоккеистов, которые сделали 1 000 успешных передач. Здесь отметили Егора Яковлева и Лоуренса Пилута.

«Сразу несколько хоккеистов преодолели отметку в 1 000 успешных передач в этом сезоне. Лидером по-прежнему является Крис Уайдмэн из нижегородского „Торпедо“ — 1 193 точные передачи. В пятерку лучших входят Егор Яковлев (1 053), Юрки Йокипакка из „Сибири“ (1 015), Лоуренс Пилут из „Трактора“ (1 000) и Геноуэй (976). При этом Уайдмэн лидирует среди защитников по дистанции передач (16 355 метров) и по дистанции передач вперед (8 167). Его преследователи — Яковлев (14 057 и 7 544 метра и Линус Хультстрём из „Витязя“ (13 711 и 6 981)»,— добавили в КХЛ.

Отметим, что сегодня оба южноуральских клуба проведут свои очередные матчи. «Трактор» дома встретится с «Йокеритом», «Магнитка» в гостях выйдет на лёд против «Ак Барса». Встречу «чёрно-белых» с «шутами» в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».