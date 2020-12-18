Игроки «Металлурга» и «Трактора» отличились в стартовый день Кубка Первого канала

Хоккеисты, представляющие Челябинскую область, заявлены за каждую из стран-участниц

В Москве завершился стартовый день российского этапа Евротура — Кубка Первого канала по хоккею. В состязании, в котором принимают участие четыре европейских сборных: Россия, Финляндия, Чехия, и Швеция — заявлены и игроки двух южноуральских команд — «Металлурга» и «Трактора». Они представлены в каждой из играющих команд. Игрокам из Челябинской области удалось отличится в стартовый день соревнований.

Первый день российского этапа стартовал с матча Чехии и Финляндии. Здесь отметились игроки «Металлурга»: голкипер Юхо Олкинуора из «Суоми» и нападающий Андрей Нестрашил, играющий за чешскую команду. Последнему удалось отличиться голевой передачей в третьем периоде игры и сделать счет 4:3, однако победителями вышли финские хоккеисты. Отметим, что Юхо Олкинуора провел на площадке все 60 минут и отбил 20 из 23 бросков. Добавим, на матч были заявлены и хоккеисты «Трактора» — Роман Вилл и Лукаш Седлак, однако голкипер челябинцев остался в запасе, а форвард отметился лишь одним удалением.

В вечерней игре Кубка Первого канала сошлись сборные России и Швеции. И здесь отличилось сразу четыре игрока «Металлурга» и «Трактора», причем с обеих сторон. Открыл счет голам Понтус Оберг, а ассистентом в заброшенной шайбе выступил Деннис Расмуссен. Затем сборная России отыграла один гол, благодаря шайбе Андрея Кузьменко из СКА, пас которому отдал магнитогорец Егор Яковлев. После этого шведы вновь вышли вперед. С передачи Понтуса Оберга отличился Андре Петтерссон, однако затем Никита Сошников, представляющий ЦСКА, уровнял цифры на табло. Одним из ассистентов в его шайбе вновь стал Егор Яковлев. После этого россияне за десять минут до конца игры вышли вперед благодаря голу Вадима Шипачева, которому результативный пас отдал форвард «Магнитки» Андрей Чибисов, но удержать преимущество команда Валерия Брагина не смогла. При счете 3:3 команды ушли на овертайм и послематчевые буллиты, где в итоге сильнее оказалось сборная России. Итоговый счёт — 4:3 в пользу «Красной машины».

«Играли на победу, поэтому выходили сильнейшие. У нас есть травмированные игроки хорошего качества. Но это, конечно, хорошая проверка»,— заключил после встречи главный тренер сборной России Валерий Брагин.

Кубок Первого канала продолжится в выходные. В субботу, 19 декабря, в 13:00 по челябинскому времени, Финляндия сыграет против Швеции, а в 17:30 сборная России сойдется с командой Чехии. В заключительный день этапа, 20 декабря, шведы скрестят клюшки с чехами, а россияне — с финнами. Эти игры начнутся также в 13:00 и в 17:30 по челябинскому времени.