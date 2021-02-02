Игрок «Металлурга» Филип Хольм признан лучшим защитником месяца

Шведский легионер получил награду впервые в сезоне

Защитник магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм попал в число лучших игроков января. Хоккеиста признали сильнейшим защитником прошедшего месяца. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе КХЛ.



Вместе с «Магниткой» Филип Хольм одержал девять побед в десяти последних играх. Также в январе швед набрал восемь очков, а одна из его шайб — в ворота «Салавата Юлаева» — стала победной. Отметим, что последним защитником «Металлурга», который удостоился приза лучшего игрока, стал Крис Ли. Свою награду он получил в октябре 2017 года.

«Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10». Филип Хольм нанес 19 бросков по воротам соперников, совершил один силовой прием и блокировал два броска», — заявили в пресс-службе КХЛ.

Помимо Филипа Хольма приз лучшего игрока по амплуа месяца получили еще четыре хоккеиста. Лауреатов лига определила на основе статистики хоккеистов по итогам календарного месяца. Помимо защитника «Металлурга» лучшими были названы вратарь «Локомотива» Эдвард Паскуале, нападающий минского «Динамо» Шейн Принс и защитник Дмитрий Алексеев, который был признан лучшим новичком.

Напомним, в январе магнитогорский «Металлург» потерпел лишь одно поражение. Сейчас команда Ильи Воробьева идет на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Беспроигрышная серия «сталеваров» достигла семи матчей.

Филип Хольм присоединился к магнитогорцам в ноябре 2020 года. В сезоне 2019—2020 защитник провел 30 матчей в АХЛ за «Рокфорд Айсхогс», где набрал 15 очков, и девять игр за швейцарскую «Лозанну», где отметился двумя результативными баллами.