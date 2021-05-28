Игорь Исаев и Марсель Шолохов продолжат играть за «Трактор»

Хоккеисты приняли квалификационные предложения команды

Нападающий Марсель Шолохов и защитник Игорь Исаев останутся в челябинском «Тракторе». Хоккеисты приняли квалификационные предложения, полученные от клуба в день открытия рынка свободных агентов. Об этом в пятницу, 28 мая, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе челябинцев.



«С обоими игроками заключен двусторонний контракт, рассчитанный на два года», — пояснили представители «Трактора».

Оба хоккеиста являются воспитанниками челябинской школы хоккея. Игорь Исаев дважды выигрывал бронзовые медали МХЛ с «Белыми Медведями» и бронзу чемпионата КХЛ с «Трактором». Марсель Шолохов прошел всю клубную вертикаль «черно-белых», дебютировав за основу в сезоне 2015/2016. Он также является обладателем бронзы чемпионата КХЛ 2018 года.