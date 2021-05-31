Голевая передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Вегас»

Воспитанник «Трактора» набирает очки в третьей игре подряд

Очередной результативный балл в Кубке Стэнли набрал нападающий «Колорадо Эваленш» и воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин. На счету форварда — голевая передача в матче «Лавин» против «Вегас Голден Найтс». Первая игра второго раунда Кубка Стэнли состоялась в ночь на понедельник, 31 мая, по южноуральскому времени.

Голевую передачу Валерий Ничушкин оформил в самом начале второго периода, когда «Колорадо» уже вел со счетом 2:0. В равных составах воспитанник «Трактора» затащил шайбу в зону «Вегаса» и бросил. Голкипер «Золотых Рыцарей» Робин Ленер отбил шайбу, однако одноклубник Валерий Ничушкина Брэндон Саад оказался первым на добивании и забил третий гол.

Отметим, помимо этого ассиста на счету Валерия Ничушкина четыре броска по воротам «Вегаса» за 13 минут 52 секунды на площадке. За игру, которая закончилась разгромной победой «Лавин», 7:1, воспитанник «Трактора» заработал «+1» в показатель полезности. Всего Валерий Ничушкин набирает очки уже в третьей игре кряду. Ранее южноуралец отличился заброшенной шайбой и голевой передачей в двух последних матчах серии против «Сент-Луис Блюз».