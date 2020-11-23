Главный врач КХЛ назвал число переболевших COVID-19 хоккеистов

Об этом специалист рассказал в рамках шоу «Свободный лёд».

Главный врач Континентальной хоккейной лиги Асхаб Гаджиев в рамках шоу «Свободный лёд» рассказал о текущем положении дел по части коронавируса в КХЛ. В частности, он назвал число уже переболевших, а также болеющих спортсменов и представителей клубов прямо сейчас.

«На данный момент в лиге числится 28 человек с положительным диагнозом на коронавирус. Общее количество выздоровевших составляет 467 человек. Данные фиксировались с июля. Причём в эту цифру попадают не только хоккеисты, но и представители клубов, весь обслуживающий персонал, включая работников арены, находящихся в так называемой стерильной зоне», — рассказал Асхаб Гаджиев.

Полную версию спецрепортажа о COVID-19 в КХЛ смотрите в понедельник, 23 ноября, в 19:45 на телеканале ОТВ.