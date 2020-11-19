«Главное усиление „Трактора“ — возвращение тренера»: эксперт прокомментировал первое место «чёрно-белых» на Востоке КХЛ

По мнению Павла Лысенкова, текущее лидерство — залог системы Анвара Гатиятулина.

Первое место челябинского «Трактора» в Восточной конференции КХЛ стало одной из главных сенсаций текущей игровой недели. Команда Анвара Гатиятулина в среду, 18 ноября, в гостях обыграла СКА и забралась на вершину Востока. Этот факт вызвал удивление не только болельщиков, но и хоккейных экспертов.



При этом сейчас «Трактору» не стоит расслабляться, уверен спортивный журналист Павел Лысенков. Эксперт утверждает, что, несмотря на лидерство, хороший ход и уверенную игру, челябинской команде, как и её болельщикам, стоит не забывать, что сыграно меньше 30 игр регулярного чемпионата. Помимо этого Павел Лысенков считает, что «чёрно-белым» повезло переболеть коронавирусом во время предсезонной подготовки.

«Команда поймала хорошее движение и играет очень здорово. С другой стороны, ещё даже не наступила зима. Плюс команда переболела в предсезонке и её не сбивало с этого ритма, как тот же „Салават Юлаев“. „Сибирь“ сбило на самом старте сезона. „Трактору“ в этом смысле повезло. Мы восхищаемся первым местом „Трактора“, но сейчас у команды 40 очков в 28 матчах, а у „Авангарда“ столько же — 36 в 26. „Ак Барс“ отстаёт всего на два очка. Тут не должно быть эйфории, сегодня „Трактор“ первый, завтра — третий»,— рассказал «Первому областному» спортивный журналист Павел Лысенков.

Победа над СКА, одержанная на гостевом льду, является показательной, уверен Павел Лысенков. Именно в этой игре «Трактор» показал характер и системность в игре. Кроме того, челябинцы одержали 17 побед в основное время. Всё это эксперт ставит в заслугу Анвара Гатиятулина. Для сравнения Павел Лысенков вспоминает период, когда челябинцами руководил Герман Титов. Эксперт считает, что тогда во главе угла стояли лозунги, а сейчас — системность.

«При том же самом Германе Титове была какая-то лютая феерия, какие были лозунги. Не нужны лозунги, нужна система, и Анвар её вернул. Так что я считаю, что главное усиление „Трактора“ — возвращение тренера. На самом деле я с самого начала говорил, большая ошибка „Трактора“ была в том, что упустили тренера. Когда шла борьба за бронзу, я говорил: „Что вы не подписываете тренера? Вы должны его продлить“. Прежнее руководство „Трактора“ его не продлило, выпустило на рынок, и в итоге он ушёл. Я так понимаю, ему просто не сделали предложение. Нынешнее — исправило ошибки предшественников»,— добавил Павел Лысенков.

Хоккейный эксперт отметил, что в челябинской команде всегда ценили тренерский вклад. По словам Павла Лысенкова, потенциал стать легендарным наставником есть и у Анвара Гатиятулина, а его работу в СКА и сборной России эксперт назвал «стажировкой», которая при этом пошла на пользу.

Напомним, Анвар Гатиятулин вернулся в «Трактор» в этом сезоне. Именно с ним во главе челябинцы взяли бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2018 году. Сейчас «чёрно-белые» лидируют в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.