Генеральный менеджер «Вашингтона» высказался о возможном обмене Евгения Кузнецова

По слухам, воспитанник «Трактора» может уйти из «Кэпиталз»

Брайан Маклеллан, генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз», ответил на вопрос о возможном обмене российского форварда Евгения Кузнецова. Функционер признался, что клуб рассмотрит такую возможность, если это поможет команде.



«Но сами мы не собираемся искать обмен для Овечкина, Бэкстрема или какого-то другого игрока. Тем не менее мы готовы для любых разговоров и можем разговаривать о любом хоккеисте»,— цитирует Брайана Маклеллана журналист Стивен Уайно.

По слухам, причиной возможного обмена Евгения Кузнецова могут стать не хоккейные факторы. Воспитанник «Трактора» дважды за сезон попадал в ковид-лист, а также вместе с Ильей Самсоновым не попал в заявку на матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за опоздания на командное собрание перед игрой. Однако сам Евгений Кузнецов заявил, что хочет остаться в «Вашингтоне».

«Мне нравится эта команда. Мне нравится быть здесь. Этот клуб и команда сделали для меня много хорошего, и я считаю, что я тоже был полезен»,— цитирует Евгения Кузнецова журналистка Саманта Пелл.

В этом сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 29 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+7». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету воспитанника «Трактора» три игры и ни одного результативного балла при «-1» в графе «полезность». Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Бостон Брюинз» в первом раунде плей-офф НХЛ и закончили борьбу за Кубок Стэнли.