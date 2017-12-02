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/ Артемия Панарина признали второй звездой дня НХЛ

Артемия Панарина признали второй звездой дня НХЛ

На счету коркинского форварда гол и две передачи.
сегодня в 14:20
  |  Хоккей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» победил «Анахайм» со счетом 4:2. 3 очка в этом матче набрал южноуральский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Коркинец сделал две результативные передачи и забросил шайбу.

Артемий Панарин является лучшим бомбардиром своей команды. На его счету 19 очков: 6 голов и 13 результативных передач при показателе полезности +2.

Клуб Панарина «Коламбус» идет на втором месте в Восточной конференции. В активе команды 35 очков, она отстает на один балл от лидирующей «Тампы-Бэй».

Отметим, что первой звездой дня стал канадский голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри, который провел первый матч на ноль в карьере, отразив все 34 броска по своим воротам в матче с «Баффало» (4:0). Третьей звездой признан финский нападающий «Виннипега» Патрик Лайне, который забил гол и отдал два результативных паса во встрече с «Вегасом» (победа «Виннипега» - 7:4).

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