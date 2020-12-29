Форвард «Трактора» Виталий Кравцов: «Панарин — приятный человек»

Хоккеист поделился впечатлениями от пребывания в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал в интервью для портала NHL.com/ru о своем пребывании в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс», которым он был выбран на драфте новичков в 2018 году под общим девятым номером. Только сезон у Виталия не получился и он вернулся в «Трактор» (уже во второй раз) на правах аренды.

Поэтому в России «пытают» игрока расспросами. К примеру, Виталий Кравцов поделился своими впечатлениями от общения с уроженцем Коркино Артемием Панариным — партнером по «Рейнджерс».

«Панарин — батя для русских в системе? У нас нет такой банды, как в „Вашингтоне“, но Панара со всеми общается. Он легко может позвать тебя на ужин. Когда я играл в АХЛ, он звал к себе на Рождество и я приезжал к нему», — заявил Виталий Кравцов.

Также форвард «Трактора» отметил, что помимо всего прочего Артемий Панарин — не просто приятный человек, с которым есть о чем поговорить, но и откровенный. То есть он всегда в лицо, если не прав.

Затем Виталий Кравцов рассказал об опыте игры в НХЛ, АХЛ, а также о матчах при пустых трибунах для болельщиков.

К слову, по ходу выступления в текущем регулярном чемпионате КХЛ нападающий «Трактора» вышел на лед в 34 матчах. За это количество игр он сумел заработать 17 очков, забив 12 шайб и отдав 4 результативные передачи.