Форвард «Трактора» Алексей Бывальцев забил 50 шайб в КХЛ

Юбилейным стал гол в матче с «Авангардом»

Вечером 28 декабря в Балашихе состоялся хоккейный матч между командами «Авангард» и «Трактор». Челябинцы смогли забросить 3 шайбы в ворота соперников, но выиграть не смогли — игра завершилась со счетом 5:3.

Одним из авторов шайбы, которая угодила в ворота омичей, стал нападающий «черно-белых» Алексей Бывальцев. Это стал для него юбилейный, 50-й гол в Континентальной хоккейной лиге.

«Нападающий „Трактора“ Алексей Бывальцев преодолел рубеж в 50 заброшенных шайб в КХЛ: 48 в регулярных чемпионатах и две в плей-офф. В этом сезоне он забил уже 10 голов за „черно-белых“, три из них в меньшинстве, столько же в большинстве», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Всего же по ходу текущего регулярного чемпионата Алексей Бывальцев заработал 22 очка, забив 10 шайб и отдав 12 результативных передач. Он является одним из лидеров среди снайперов и бомбардиров челябинской команды.

К слову, Алексей Бывальцев — воспитанник магнитогорского «Металлурга». В прошлом сезоне форвард выступал за СКА и «Витязь». Он неоднократно получал приглашение в олимпийскую и национальную сборные России, сыграв на двух этапах Евротура. Также форвард входил в расширенный состав сборной России на чемпионат мира (2018).