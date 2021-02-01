Форвард «Металлурга» Тэйлор Бек признан лучшим нападающим недели

Канадский легионер набрал пять очков в трех играх за «Магнитку»

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Тэйлор Бек признан лучшим нападающим прошедшей, 20-й недели КХЛ. Форвард получил этот приз впервые. За три матча «Магнитки» канадский легионер заработал пять очков, а его шайба в матче с «Йокеритом», который состоялся в субботу, 30 января, стала победной.



«Форвард уральцев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе „+2“. Бек нанес восемь бросков по воротам соперника, заблокировал один бросок»,— пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе КХЛ.

Отметим, что на прошлой неделе «Металлург» принял участие в трех матчах и во всех трех оказался сильнее соперников. Сейчас магнитогорская команда имеет серию из семи побед подряд. На текущий момент команда Ильи Воробьева занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. В активе «Металлурга» 69 очков в 51 встрече.