Две результативные передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» победить

Магнитогорец вновь вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Очередные очки набрал Евгений Малкин в матче НХЛ. Две его передачи помогли «Питтсбургу» победить. Также они вывели Малкина на чистое второе место в гонке бомбардиров.
Сегодня ночью в заокеанской хоккейной лиге проходили очередные матчи. Обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз», за который выступает магнитогорец Евгений Малкин принимал, в родных стенах команду «Нью-Джерси Девилз» и победил 4:1. Сам южноуралец отметился двумя результативными передачами - он ассистировал Рудевелу и Хернквисту в третьей и четвертой заброшенных шайбах.
Silky smooth. Nice one, Hornqvist! pic.twitter.com/bZ1xgWyXM2— Pittsburgh Penguins (@penguins) 24 декабря 2016 г.
Набранные очки позволили Евгению Малкину вновь выйти на вторую строчку лучших бомбардиров лиги. В его активе сейчас 39 (14+25) очков, уступает он только Коннору Макдэвиду. Также в пятерку входит коркинец Артемий Панарин. «Хлебушек» сделал результативную передачу, но его клуб «Чикаго» проиграл. Евгений Кузнецов в своем матче очками не отметился.
Фото: eurosport.ru