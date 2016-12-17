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Две результативные передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» победить

Две результативные передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» победить
Евгений Малкин , хоккей , Питтсбург
25.12.2016 10:36:36

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23 Декабря 2016, 18:30

Магнитогорец вновь вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Очередные очки набрал Евгений Малкин в матче НХЛ. Две его передачи помогли «Питтсбургу» победить. Также они вывели Малкина на чистое второе место в гонке бомбардиров.

Сегодня ночью в заокеанской хоккейной лиге проходили очередные матчи. Обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз», за который выступает магнитогорец Евгений Малкин принимал, в родных стенах команду «Нью-Джерси Девилз» и победил 4:1. Сам южноуралец отметился двумя результативными передачами - он ассистировал Рудевелу и Хернквисту в третьей и четвертой заброшенных шайбах.

Набранные очки позволили Евгению Малкину вновь выйти на вторую строчку лучших бомбардиров лиги. В его активе сейчас 39 (14+25) очков, уступает он только Коннору Макдэвиду. Также в пятерку входит коркинец Артемий Панарин. «Хлебушек» сделал результативную передачу, но его клуб «Чикаго» проиграл. Евгений Кузнецов в своем матче очками не отметился.

Фото: eurosport.ru

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