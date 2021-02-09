Евгений Кузнецов и Илья Самсонов провели первую тренировку после коронавируса

Южноуральские легионеры «Вашингтона» вернулись на лед и рассказали, как перенесли болезнь

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов провели первую тренировку с командой после выхода из карантина по коронавирусу. Хоккеисты попали туда в конце января после нарушения медицинских протоколов.



Как заявил в интервью сам Евгений Кузнецов, он уже полностью выздоровел от COVID-19. По словам журналистки Саманты Пелл, россиянин подчеркнул, что не испытывает симптомов коронавирусной инфекции. Кроме того, Евгений Кузнецов рассказал, было ли ему страшно во время болезни.

«Нет, я же из России. Меня так просто не напугаешь»,— пошутил Евгений Кузнецов.

По-другому прошла болезнь у Ильи Самсонова. Сейчас воспитанник «Металлурга» чувствует себя лучше, однако из-за коронавируса голкипер испытывал проблемы со здоровьем.

«Илья Самсонов через переводчика сообщил, что у него были проблемы с дыханием и ходьбой, пока он болел COVID-19. Сейчас чувствует себя намного лучше»,— пишет журналист издания The Athletic Тарик Эль-Башир.

Напомним, история с заражением российских игроков «Вашингтона» коронавирусом началась в конце января этого года, когда Евгений Кузнецов, Илья Самсонов, а также Александр Овечкин были отстранены от игр из-за несоблюдения протокола безопасности НХЛ. Хоккеисты встретились в одном номере отеля во время выездной серии, что запрещено лигой. Впоследствии спортсменов отстранили от матчей, а «Кэпиталз» оштрафовали на 100 000 долларов. Затем выяснилось, что Илья Самсонов заразился коронавирусом.