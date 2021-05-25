Евгений Малкин вышел на второе место по голам в истории «Питтсбурга» в плей-офф

Россиянин забросил свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Форвард «Питтсбург Пингвинз» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Нападающий вышел на второе место в истории команды из Пенсильвании по голам в играх на вылет. Все это произошло во время пятого матча серии против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоялся в ночь на вторник, 25 мая, по южноуральскому времени.

Свой гол Евгений Малкин оформил на девятой минуте встречи. В большинстве воспитанник «Металлурга» точным кистевым броском из левого круга вбрасывания открыл счет в матче. Ассистентами в шайбе Евгения Малкина выступили Крис Летанг и Брайан Раст.

Благодаря этому голу российский нападающий набрал 172-е очко в плей-офф НХЛ. По результативности Евгений Малкин вышел на второе место в истории «Питтсбурга», сравнявшись с легендарным Марио Лемье. Отметим, для достижения этой отметки магнитогорцу понадобилось 169 игр.

Шайба Евгения Малкина не помогла «Пингвинам» одержать победу в матче. Игра, затянувшаяся до второго овертайма, завершилась победой «Айлендерс», 3:2. Такой же счет в пользу нью-йоркцев и во всей серии. Добавим, в случае поражения в следующем матче «Питтсбург» вылетит из розыгрыша Кубка Стэнли.