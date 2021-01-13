Евгений Малкин объяснил свою мотивацию в новом сезоне НХЛ

Уроженец Магнитогорска хочет стать первым россиянином, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин назвал свою главную мотивацию в новом сезоне НХЛ. 34-летний форвард заявил, что хочет стать первым русским хоккеистом, который выигрывал Кубок Стэнли четыре раза. Слова Евгения Малкина передает официальный сайт Лиги.



«Мы с Сидни Кросби и Крисом Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить. Мы все очень сильно хотим выиграть Кубок еще раз. Такое чувство у нас есть в каждом сезоне. С каждым годом мы становимся старше, и никто не знает, как долго мы будем играть вместе — два года, может быть, три. Поэтому мы очень рады, что этот сезон снова проводим вместе. Надеюсь, у меня не будет травм. Я отлично себя чувствую. Мы опять вместе. У нас есть шанс повести команду за собой, а у меня — быть одним из лидеров в этой группе»,— сказал Евгений Малкин.

Уроженец Магнитогорска и воспитанник «Металлурга» точно оставит свой след в истории «Питтсбурга», уверен главный тренер команды из Пенсильвании Май Салливан. Наставник подчеркнул, что Евгений Малкин — один из немногих игроков, которые определяют лицо поколения и являются лучшими на протяжении многих лет.

«Ему хочется снова добиться успеха. Я это вижу. То же самое можно сказать обо всех наших лидерах — Сидни Кросби, Крисе Летанге. Они хотят выиграть Кубок еще раз и понимают, что такой шанс у них есть. И не хотят его упустить. Вот их мотивация. Их желание быть лучшими помогло им оставить след в истории»,— цитирует Майка Салливана пресс-служба НХЛ.

Последний раз «Питтсбург» становился обладателем Кубка Стэнли в 2016 году. В финале того розыгрыша «Пингвины» обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:2 в серии. Отметим, что всю свою заокеанскую карьеру Евгений Малкин провел в форме «Питтсбурга». В России 34-летний форвард защищал цвета магнитогорского «Металлурга».