Евгений Кузнецов открыл новую хоккейную коробку возле школы «Трактора»

Именитый форвард провёл для детей небольшой мастер-класс.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» воспитанник челябинской школы хоккея Евгений Кузнецов принял участие в открытии новой хоккейной коробки. Сегодня, 13 ноября, звёздный форвард провёл для детей небольшой мастер-класс.



При этом сам игрок попробовал себя в новой роли, встав в ворота. Евгений Кузнецов признался, что в детстве постоянно гонял шайбу во дворе, причём делал это даже ночью.

«Я всё время катался ночью, допоздна вечером. Меня родители забирали отсюда, и спасибо им за это. Я надеюсь, что дети, кто живет рядом, их родители будут терпеливы, понимать, что их ребенок воплощает мечту»,— сказал Евгений Кузнецов.

Новая коробка появилась напротив школы «Трактора». Она стала частью совместного проекта «чёрно-белых» и «Русской медной компании».

«Проект этот проходит при поддержке Правительства Челябинской области и лично президента хоккейного клуба „Трактор“ Алексея Текслера. Для того чтобы каждый ребенок получил бесплатную возможность заниматься хоккеем»,— подчеркнул директор «Трактора» Иван Савин.

В ближайшие две недели Евгений Кузнецов планирует вернуться в Северную Америку. Там нападающий продолжит подготовку к чемпионату НХЛ. Отметим, что сроки начала нового сезона до сих пор неизвестны из-за пандемии коронавируса.