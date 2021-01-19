Евгений Кузнецов: «Есть цель в жизни — вернуться и поиграть за „Трактор“»

Воспитанник «черно-белых» ответил на вопрос о возвращении в родную команду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов рассказал, что хочет вернуться в «Трактор» в конце карьеры. По словам 92-го номера «столичных», челябинская команда, воспитанником которой он является, до сих пор вызывает у него теплые эмоции, поэтому хоккеист не исключает возвращения в стан «черно-белых».



«Конечно, когда я сижу в раздевалке „Трактора“ и с ребятами на тренировку выхожу, смотрю игру, у меня ладошки потеют, хочу выйти туда. Мне реально дорог этот клуб и все, кто там живут. Все тепло относятся ко мне, неважно, что бы со мной ни случалось в жизни. Есть цель в жизни — в один момент вернуться туда и поиграть за „Трактор“», — цитирует Евгения Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Нападающий подчеркнул, что рассматривает вариант с возвращением в состав «Трактора» только ближе к концу карьеры, после 30 лет. Добавим, что, согласно открытой информации, контракт 28-летнего Евгения Кузнецова с «Вашингтоном» действует до конца сезона 2024—2025. Отметим, что в КХЛ права на форварда принадлежат СКА, куда они были обменяны из «Трактора» в 2017 году.

Напомним, в 2019 году Евгений Кузнецов был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление наркотиков. Отстранение не распространяется на НХЛ. В текущем сезоне форвард провел за «Кэпиталс» три игры, в которых набрал два очка.