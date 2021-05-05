Егор Яковлев станет капитаном сборной России на чемпионате мира

Защитник «Металлурга» получил это право после травмы Вадима Шипачева

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Хоккеист «сталеваров» получил этот статус после того, как стало известно о травме нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева.

Именно нападающий «бело-голубых» должен был быть лидером сборной России на мировом форуме в Латвии. Однако форвард получил травму верхней части тела, из-за чего пропустит турнир. В итоге, как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Федерации хоккея России, капитанскую нашивку было решено отдать Егору Яковлеву.

«Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне. Капитаном команды будет Егор Яковлев», — сообщили представители ФХР на странице в «Твиттере.

Напомним, по планам чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Местом проведения мирового форума станет Рига.

Отметим, в прошедшем сезоне КХЛ Егор Яковлев сыграл 58 матчей регулярного чемпионата и набрал 27 очков при показателе полезности «+5» и 49 минутах штрафа. В плей-офф на счету лидера обороны «Металлурга» — три балла в пяти играх и «–5» в графе «полезность».