Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Хоккеист «сталеваров» получил этот статус после того, как стало известно о травме нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева.
Именно нападающий «бело-голубых» должен был быть лидером сборной России на мировом форуме в Латвии. Однако форвард получил травму верхней части тела, из-за чего пропустит турнир. В итоге, как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Федерации хоккея России, капитанскую нашивку было решено отдать Егору Яковлеву.
«Штаб сборной желает Вадиму здоровья, скорейшего возвращения в строй и очень рассчитывает на хоккеиста в олимпийском сезоне. Капитаном команды будет Егор Яковлев», — сообщили представители ФХР на странице в «Твиттере.
Напомним, по планам чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Местом проведения мирового форума станет Рига.
Отметим, в прошедшем сезоне КХЛ Егор Яковлев сыграл 58 матчей регулярного чемпионата и набрал 27 очков при показателе полезности «+5» и 49 минутах штрафа. В плей-офф на счету лидера обороны «Металлурга» — три балла в пяти играх и «–5» в графе «полезность».