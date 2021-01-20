Две передачи Артемия Панарина и первый гол Евгения Малкина. Как для южноуральцев прошел очередной день в НХЛ

Суммарно хоккеисты из Челябинской области заработали пять очков

Результативным получился минувший игровой день в НХЛ для воспитанников южноуральского хоккея. Игроки, представляющие Челябинскую область в североамериканской лиге, приняли участие в четырех матчах и суммарно набрали пять очков.



Первым смог отличится уроженец Коркино Артемий Панарин. Его «Нью-Йорк Рейнджерс» этой ночью играли против «Нью-Джерси Девилз». Нападающему в этом мачте удалось сделать сразу две голевых передачи. Первая случилась в начале второго периода при счете 1:0 в пользу «Дьяволов». В большинстве Артемий Панарин набросил шайбу на ворота гостей, после чего ее на пятачке добил Крис Крайдер.

Затем «Дэвилс» удалось еще дважды поразить ворота «Рейнджерс», однако нью-йоркцы вновь отличились в большинстве. И снова не обошлось без участия Артемия Панарина. Форвард вновь набросил шайбу на ворота «Дьяволов», она отскочила к его одноклубнику Мике Зибанеджаду, который броском в касание сократил отставание в счете.

Однако затем команда из Нью-Джерси вновь увеличила преимущество до двух шайб. В третьем периоде «Ренджерс» отыграли еще одну шайбу, но спасти матч так и смогли. Итоговый счет — победа «Дэвилс», 4:3.

В другой встрече игрового дня сошлись принципиальные соперники — «Вашингтон Кэпиталс» и «Питтсбург Пингвинз». В матче не принимал участие уроженец Магнитогорска Илья Самсонов, его место в воротах «столичных» занял Витек Ванечек, однако друг против друга сошлись Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Начало матча больше удалось вашингтонцам, которые за первый период трижды поразили ворота «Питтсбурга». На это «Пингвины» ответили лишь одной шайбой. Во втором периоде Джейк Генцель сократил отставание в счете команды из Пенсильвании, но затем Евгений Кузнецов забросил свою шайбу. Воспитанник «Трактора» поймал отскок после броска по воротам «Питтсбурга» и одним движением переправил шайбу в ворота.

В середине периода игрок «Пингвинз» Тедди Блегер в меньшинстве забросил третью шайбу в ворота «Вашингтона», а затем слово взял Евгений Малкин. Воспитанник магнитогорского хоккея в большинстве за три минуты до конца периода сравнял цифры на табло дальним броском. Отметим, для нападающего этот гол стал первым в новом сезоне НХЛ.

В третьем периоде команды не забили голов, а встреча плавно перешла в оаертайм. Здесь все решил Сидни Кросби, который установил окончательный счет встречи — 5:4, победа «Питтсбурга».

«Сегодня у нас был неплохой шанс взять два очка. Если вы об этом спросите меня завтра, возможно, я буду чуть более доволен, чем сейчас. Вы знаете, всегда тяжело проигрывать, в обеих играх мы уступили не в основное время. Думаю, матчи были примерно равные. Считаю, что сегодня мы тоже заслужили два очка. Поэтому мы сейчас немного расстроены этим всем»,— заявил после матча Евгений Кузнецов.



Еще в одном матче игрового дня сошлись «Отава Сенаторс» и «Виннипег Джетс». Здесь результативными действиями отличился Евгений Дадонов. На счету челябинца — голевой пас на Джоша Норриса в первом периоде.

Эта игра также закончилась в овертайме, однако не в пользу «Сенаторов», «Виннипег» вырвал победу со счетом 4:3.

Последним матчем с участием южноуральских хоккеистов стала игра «Колорадо Эваленш» с Валерием Ничушкиным в составе против «Лос-Анджелес Кингз». Воспитанник «Трактора» за всю игру нанес три броска по воротам, заблокировал один, провел на льду 12 минут и семь секунд и заработал «–1» в графе «полезность». Сама встреча закончилась победой «Лавин», 3:2.

Отметим, что в ночь на четверг, 21 января, по челябинскому времени в НХЛ запланировано четыре встречи. Ни в одной из них игроки из Челябинской области не примут участие.