Две голевые передачи Данилы Юрова не помогли сборной России обыграть Финляндию

Во втором матче ЮЧМ национальная команда проиграла, ведя 3:1 к 58-й минуте

Два ассистентских балла нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Данилы Юрова не помогли юниорской сборной России одержать вторую победу на чемпионате мира в США. Команда Альберта Лещева по буллитам уступила Финляндии, 3:4. К концу третьего периода сборная России выигрывала 3:1, но не смогла удержать преимущество.



Первыми в матче отличились россияне. На десятой минуте Федор Свечков с передач Данилы Юрова и Ивана Мирошниченко «прошил» вратаря финской команды. «Суоми» сравняли в самом начале второго периода, отличился капитан Саму Салминен. Россияне восстановили преимущество в одну шайбу через три минуты благодаря голу Никиты Чибрикова, а в концовке отрезка Федор Свечков сделал счет 3:1. Единственным его ассистентом стал Данила Юров.

Однако удержать преимущество сборной России не удалось. На 57-й минуте финны сократили отставание до минимума, а затем и вовсе сравняли счет. Команды ушли на овертайм. В дополнительное время россияне дважды играли в меньшинстве и смогли выстоять, переведя встречу в серию буллитов. В штрафных бросках сильнее были «Суоми». Как итог — победа сборной Финляндии, 4:3.

После встречи ее итог подвел форвард Данила Юров. Нападающий системы «Металлурга» заявил, что несмотря на две передачи недоволен собой, поскольку команда проиграла, а также похвалил голкипера Сергея Иванова, защищавшего ворота в матче с Финляндией.

«Под мои передачи здорово открывались партнеры, мое дело было только отдать. Сергей Иванов хорошо сыграл, для него это был дебютный матч. Старались, помогали, но в конце подвели его. Но в принципе он молодец. Не думаю, что на нас повлияла пауза, вызванная травмой финского игрока. Мы должны быть всегда в игре независимо от того, что произошло. Поэтому не скажу, что этот момент был ключевым»,— сказал Данила Юров.

Отметим, теперь юниорскую сборную России ждет несколько дней отдыха. Свой следующий матч команда Альберта Лещева проведет в ночь на пятницу, 30 апреля. Соперником россиян станет сборная Германии. Стартовое вбрасывание — в 02:00 по южноуральскому времени.