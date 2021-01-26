Два очка Лоуренса Пилута и Сергея Калинина помогли «Трактору» обыграть «Барыс»

Судьба встречи решилась на последней минуте

Челябинский «Трактор» одержал первую победу в выездной серии. В Нур-Султане «черно-белые» обыграли «Барыс» со счетом 3:2.



Стартовый период матча по итогу остался за «Трактором». В середине первого периода Алексей Бывальцев с передачи Сергея Калинина и Лоуренса Пилута открыл счет в матче. Следующих голов болельщикам пришлось ждать до середины второй двадцатиминутки.

Перед началом второго периода тренерский штаб «Барыса» поменял голкипера. Начинавший матч против «Трактора» Йони Ортио был заменен на Хенрика Карлссона. Команда из Нур-Султана отыграла гол в середине второго отрезка. Егор Петухов оказался расторопнее всех на пятачке и сравнял счет в матче, однако уже в следующей атаке Сергей Калинин вновь вывел «Трактор» вперед, а затем Виталий Кравцов довел преимущество «черно-белых» до двух шайб. Отметим, что оба гола были забиты «в домик» Хенрику Карлссону с разницей в 58 секунд.

Стартовые минуты третьего периода прошли с преимуществом «Трактора». Челябинцы играли с численным преимуществом пять на три, но не смогли реализовать его. В середине отрезка одна из атак «Барыса» принесла свои плоды. После быстрого входа в зону Валерий Орехов броском в касание сократил отставание в счете. Интрига закрутилась на последней минуте встречи. В концовке игры хозяева площадки перешли в позиционное наступление, оно по итогу привело к удалению Даниила Ильина. «Барыс» перешел на игру шесть на четыре. В одной из атак хоккеисты «Барыса» забросили шайбу в ворота, которые были сдвинуты по ходу момента. Судьи решили взять просмотр и, после затяжной паузы, приняли решение не засчитывать гол. Игра продолжилась в формате шесть на пять, Никита Михайлис не попал в ворота «Трактора» с убойной позиции, а после вбрасывания по воротам челябинцев было совершено еще несколько бросков, которы были отражены защитой челябинцев. Как итог — победа «Трактора», 3:2.

Следующий матч «Трактор» вновь проведет в гостях. В четверг, 28 января, в Новосибирске, «черно-белые» сыграют с «Сибирью». Прямую трансляцию встречи покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Барыс» (Нур-Султан) 2:3 «Трактор» (Челябинск) (0:1; 1:2; 1:0)

Голы:

11:01. Алексей Бывальцев, «Трактор», 0:1 (ассистенты: Сергей Калинин, Лоуренс Пилут; в равенстве)

32:33. Егор Петухов, «Барыс», 1:1 (ассистенты: Валерий Орехов, Роман Стартченко; в равенстве)

33:04. Сергей Калинин, «Трактор», 1:2 (ассистенты: Лоуренс Пилут; в равенстве)

34:02. Виталий Кравцов, «Трактор», 1:3 (ассистенты: Томаш Гика, Ник Бэйлен; в равенстве)

51:48. Валерий Орехов, «Барыс», 2:3 (ассистенты: Якоб Лилья, Егор Петухов; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 58-37 ; Броски в створ: 31-23; Голы: 2-3; Вбрасывания: 29-23; Блокированные броски: 6-17; Силовые приемы: 30-16; Время в атаке: 10:55-10:18; Штраф: 4-2.