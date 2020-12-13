Дугин: «Травмы нет, хочу играть в хоккей, денег не надо»

Воспитанник «Трактора» готов играть в хоккей почти бесплатно.

Экс-нападающий «Трактора» Егор Дугин в интервью «Свободному льду» рассказал, как начинал текущий сезон в клубе «Куньлунь», почему вынужден был расторгнуть контракт, а также опроверг информацию о якобы полученной травме и рассказал о большом желании поскорее вернуться в дело.

По словам Дугина, в случае с китайским «Куньлунем» ситуация изначально была непонятная и нестабильная. Поскольку все 30 человек с российскими паспортами, кто подписал с клубом соглашения, находились в подвешенной ситуации.

«У иностранцев, которые уже были подписаны, на руках находились контракты, но они ввиду эпидемиологической обстановки и сопутствующих ограничений не могли приехать в страну, им не давали визы. И было непонятно, когда они приедут и приедут ли вообще. Перед сбором нас собрали и сказали: „Ребята, у каждого из вас есть пусть небольшой, но шанс закрепиться в составе, доказывайте. Но гарантировать мы ничего не можем, неизвестно, как повернётся ситуация“. Одним из пунктов временного контракта было то, что в случае расторжения мы не можем претендовать ни на какую компенсацию или что-то ещё. Иными словами, клуб оставлял за собой право в одностороннем порядке расторгнуть с игроком контракт без объяснения причин»,— рассказал Дугин.

Помимо этого Дугин опроверг информацию о якобы полученной им травме. Эту информацию распространил наставник «Куньлуня», в прошлом известный нападающий Алексей Ковалёв.

«Я был очень удивлён, когда посмотрел эту пресс-конференцию и услышал эти слова Ковалёва. Вроде взрослый мужчина, поигравший в хоккей, легенда, сейчас тренер... Ведь даже если у игрока есть травма, то об этом не распространяются. Во-первых, вы уже вывели меня из состава, зачем говорить о травме, чтобы меня другие клубы потом не взяли? Во-вторых, у меня не было никакой травмы. Он не звонил, лично не узнавал, поэтому его мотивы мне непонятны. В-третьих, я отчасти могу понять логику его действий, поскольку в последнее время у него как главного тренера было много головняков: команда не играла, внутри коллектива шли серьёзные движения, и под ним стул шатался прилично. Возможно, таким образом он решил отвести от себя внимание, скинуть на кого-то ответственность»,— сказал игрок.

При этом, Егор по-прежнему заинтересован в том, чтобы продолжить свою спортивную карьеру. Как признаётся он сам, готов согласиться на минимальные финансовые условия.

«Хоккеист — это профессия, и увольнения здесь случаются, ничего страшного в этом нет. На этом жизнь не заканчивается. Могу винить только себя, так как не сумел показать свои лучшие качества, чтобы закрепиться в команде. По дальнейшему — агент работает, ищет варианты. Я попросил его устроить уже меня куда-нибудь на просмотр, денег вообще никаких не надо, просто чтобы мне дали играть, я хочу играть. Давайте мне минимальную зарплату, дело сейчас вообще не в деньгах, есть желание и силы. Тем более сейчас коронавирус, идёт ротация в командах, почему бы не взять на просмотровый? К тому же данный контракт подразумевает шесть матчей, за которые вообще платить не надо. Дайте шанс. Может быть, то интервью Ковалёва как-то повлияло. Думают, что у меня травма и для чего я такой нужен. Пока особых вариантов нет. И я не отказываюсь от предложений, в том числе готов рассмотреть Высшую лигу, ничего в этом зазорного нет»,— признался Дугин.

Полную версию интервью Егора Дугина смотрите сегодня на телеканале ОТВ сразу после окончания матча «Трактор» — «Барыс».