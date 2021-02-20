Дубль Ника Бэйлена не спас «Трактор» от поражения в Минске

Челябинцы проиграли местному «Динамо» в овертайме

Первое поражение за три матча потерпел в субботу, 20 февраля, челябинский «Трактор». В Минске команда Авнаара Гатиятулина уступила местному «Динамо» в овертайме, 2:3.

По ходу игры челябинцы пропустили первыми. В равных составах во втором периоде отличился Зак Митчелл. Однако затем «Трактор» сравнял и вышел вперед благодаря голам Ника Бэйлена во втором и третьем отрезках. Эти голы помогли защитнику «черно-белых» набрать 200-е очко в КХЛ.

За четыре минуты до конца третьего периода «Динамо» сравняло счет. Степан Фальковский вновь восстановил паритет. В итоге игра перешла в овертайм, но продлилась всего 21 секунду. Минчане вышли в атаку три на одного, которую точным ударом с близкой дистанции замкнул Шейнс Принс. Итоговый счет — победа «Динамо», 3:2.

Следующий матч «Трактор» проведет на своей площадке. Во вторник, 23 февраля, челябинцы примут «Сибирь» на арене имени Валерия Белоусова. Игру в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Динамо» (Минск) 3:2 «Трактор» (Челябинск) (0:0; 1:1; 1:1; 1:0)

Голы:



27:48. Зак Митчелл, «Динамо», 1:0 (ассистенты: Степан Фальковский, Владимир Алистратов; в равенстве)



33:46. Ник Бэйлен, «Трактор», 1:1 (ассистенты: Александр Подкорытов; в равенстве)



48:06. Ник Бэйлен, «Трактор», 1:2 (без ассистентов; в равенстве)



56:07. Степан Фальковский, «Динамо», 2:2 (ассистенты: Роб Клинкхаммер; в равенстве)



60:21. Шейн Принс, «Динамо», 3:2 (ассистенты: Бреннан Менелл, Зак Митчелл; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 60-45; Броски в створ: 32-23; Голы: 3-2; Вбрасывания: 28-24; Блокированные броски: 13-17; Силовые приемы: 16-10; Время в атаке: 12:40-12:05; Штраф: 14-10.