Четырнадцать игроков из «Металлурга» и «Трактора» попали в топ самых высокооплачиваемых в КХЛ

Информацию о доходах хоккеистов опубликовал «Спорт-Экспресс».

Сразу 14 игроков, представляющих магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» попали в топ-65 хоккеистов с самыми высокими зарплатами в КХЛ. Свежий рейтинг сегодня, 1 декабря, опубликовал «Спорт-Экспресс». По информации издания, девять из 14 человек, играющих за южноуральские команды — представители «сталеваров».



Так, по сообщению «Спорт-Экспресса» лидером среди хоккеистов из Челябинской области является нападающий «Металлурга» Сергей Плотников, получающий 75 миллионов рублей. В общем рейтинге всех игроков КХЛ он занял девятую позицию. Следом за ним и на десять миллионов меньше у форварда Николая Прохоркина (18-е место в общем рейтинге). Далее с контрактами в 60 и 55 миллионов рублей расположились вратарь Василий Кошечкин (20-е место), защитник Егор Яковлев и форвард Тэйлор Бек (36-е место). 50 миллионов, по информации «Спорт-Экспресса», получает капитан «Металлурга» Сергей Мозякин (47-е место в общем списке). Замыкают контрактны топ магнитогорцев форвард Николай Кулёмин и защитники Егор Мартынов и Михаил Пашнин. Все трое подписали соглашения на 45 миллионов рублей и находятся на 65-м месте рейтинга.

«Главное пополнение списка — вернувшийся в июне из Северной Америки нападающий Николай Прохоркин. В „Магнитке“ с ним подписали контракт с годовой зарплатой в 65 миллионов рублей, но травмы пока не дают одному из лучших российских центров раскрыться полностью»,— пишут авторы «Спорт-Экспресса».

Самым высокооплачиваемым игроком «Трактора», по информации журналистов издания, стал защитник Ник Бэйлен с контрактом на 65 миллионов рублей (36-е место). Ниже него на одной, 65-й позиции, расположились другие легионеры «чёрно-белых»: тройка нападающих Томаш Гика, Лукаш Седлак и Понтус Оберг, а также защитник Лоуренс Пилут. Все они, как утверждает «Спорт-Экспресс», зарабатывают 45 миллионов рублей. Отметим, что в топ-65 нет капитана челябинцев Сергея Калинина.

«Зарплата Сергея Калинина за полгода уменьшилась более чем в два раза. Если в ЦСКА он зарабатывал 85 миллионов рублей в год, то в „Тракторе“ получает 40 миллионов в год. При этом в челябинском клубе он играет гораздо более важную роль — стал капитаном, играет в топ-6 нападения и уже набрал больше очков, чем в любом из двух последних сезонов. Калинин осознанно пошёл на понижение контракта и только выиграл от этого в игровом плане»,— отметили авторы издания.

Отметим, что самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ с большим отрывом является нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв. Он, как утверждается, подписал контракт на 120 миллионов рублей. Следом за ним расположился одноклубник Дмитрий Яшкин, с соглашением на 95 миллионов. Лидирующую тройку замкнули Якуб Коварж из «Автомобилиста» и Тему Хартикайнен из «Салавата Юлаева» с контрактами на 90 миллионов рублей. Закрыли топ-5 нападающие Джастин Азеведо из «Ак Барса» и Антон Ландер из «Локомотива» с соглашениями на 85 миллионов рублей.

