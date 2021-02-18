Еще один свитер челябинского «Трактора» пополнил коллекцию Государственного исторического музея Южного Урала. Теперь в распоряжении учреждения есть игровая форма челябинцев сезона 2005—2006, по итогам которого «черно-белые» стали победителями Высшей хоккейной лиги и оформили путевку в Суперлигу.
Джерси сохранил для истории спортивный фотожурналист Дмитрий Челяпин. Игровая форма представляет собой ценность и благодаря автографам хоккеистов того состава. Среди них можно найти и подпись нынешнего директора «Трактора» Ивана Савина. Отметим, костяк той команды составляли воспитанники челябинского хоккея.
«Давние болельщики „Трактора“ наверняка помнят, чем запомнился сезон 2005—2006 годов. Именно тогда „белые медведи“ в финале Высшей лиги обыграли столичные „Крылья Советов“ и после долгого упадка вернулись в Суперлигу. Это событие буквально спасло команду — ведь положение было таково, что всерьез обсуждался вопрос об объединении „Трактора“ с „Мечелом“ и смене названия, — и вдохнуло новую жизнь в челябинский хоккей вообще. Все последующие достижения клуба, строительство ледовой арены „Трактор“, расцвет фанатского движения — наследие того легендарного сезона»,— подчеркнули представители Государственного исторического музея Южного Урала.
Напомним, это джерси стало не первым в коллекции учреждения. Накануне, 15 февраля, фонд музея пополнила игровая форма «Трактора» этого сезона с автографами хоккеистов и клюшка Лукаша Седлака, с которой нападающий в прошлом году побил рекорд результативности для всех игроков «черно-белых» в КХЛ. Кроме того, одно из джерси челябинцев представлено в постоянной экспозиции Зала XX века.