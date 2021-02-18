Чемпионский свитер «Трактора» пополнил коллекцию Исторического музея Южного Урала

Игровую форму сезона 2005—2006 учреждению вручил журналист Дмитрий Челяпин

Еще один свитер челябинского «Трактора» пополнил коллекцию Государственного исторического музея Южного Урала. Теперь в распоряжении учреждения есть игровая форма челябинцев сезона 2005—2006, по итогам которого «черно-белые» стали победителями Высшей хоккейной лиги и оформили путевку в Суперлигу.



Джерси сохранил для истории спортивный фотожурналист Дмитрий Челяпин. Игровая форма представляет собой ценность и благодаря автографам хоккеистов того состава. Среди них можно найти и подпись нынешнего директора «Трактора» Ивана Савина. Отметим, костяк той команды составляли воспитанники челябинского хоккея.

«Давние болельщики „Трактора“ наверняка помнят, чем запомнился сезон 2005—2006 годов. Именно тогда „белые медведи“ в финале Высшей лиги обыграли столичные „Крылья Советов“ и после долгого упадка вернулись в Суперлигу. Это событие буквально спасло команду — ведь положение было таково, что всерьез обсуждался вопрос об объединении „Трактора“ с „Мечелом“ и смене названия, — и вдохнуло новую жизнь в челябинский хоккей вообще. Все последующие достижения клуба, строительство ледовой арены „Трактор“, расцвет фанатского движения — наследие того легендарного сезона»,— подчеркнули представители Государственного исторического музея Южного Урала.

Напомним, это джерси стало не первым в коллекции учреждения. Накануне, 15 февраля, фонд музея пополнила игровая форма «Трактора» этого сезона с автографами хоккеистов и клюшка Лукаша Седлака, с которой нападающий в прошлом году побил рекорд результативности для всех игроков «черно-белых» в КХЛ. Кроме того, одно из джерси челябинцев представлено в постоянной экспозиции Зала XX века.