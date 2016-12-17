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Два гола и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» победить

Два гола и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» победить
Артемий Панарин , Чикаго , хоккей
16.12.2016 10:25:43

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Все очки «Хлебушек» заработал в большинстве.

3 очка в одном матче набрал Артемий Панарин и помог победить своей команде. Он забил 2 гола и отдал 1 передачу. Все свои очки коркинский «Хлебушек» набрал в большинстве.

Драматичный матч прошел сегодня ночью в заокеанской хоккейной лиге, в котором «Чикаго» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». Команда коркинца Артемия Панарина провалила дебют игры и к 4-й минуте уступала в две шайбы, но сумела собраться. Первый гол отквитал сам южноуралец, реализовав большинство. «Хлебушек» получил передачу в круге вбрасывания и переправил ее в ближнюю «девятку» — голкипер был бессилен.

Спустя 3 с половиной минуты Панарин отдал точный пас на Артема Анисимова, и тот сравнял счет. Следующим забил вечно молодой Мариан Госса. Однако следующие две шайбы были уже за игроками «Нью-Йорка». Райан Строум сравнял счет, а Андерс Ли вывел соперников «Чикаго» вперед. На этом качели не закончились — статус-кво был вновь восстановлен. Вторую свою шайбу забросил Артемий Панарин, вновь в большинстве. Его голы неотличимы — очередной щелчок из круга вбрасывания в одно касание, и за спиной голкипера загорелась мигалка.

Окончательный счет в матче установил Рихард Паник — 5:4 победа «Чикаго», которая стала третьей подряд. Команда Панарина укрепила свое лидерство в Западной конференции.

Фото: LiveSport.Ru

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