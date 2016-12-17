Два гола и передача Артемия Панарина помогли «Чикаго» победить

Все очки «Хлебушек» заработал в большинстве.
3 очка в одном матче набрал Артемий Панарин и помог победить своей команде. Он забил 2 гола и отдал 1 передачу. Все свои очки коркинский «Хлебушек» набрал в большинстве.
Драматичный матч прошел сегодня ночью в заокеанской хоккейной лиге, в котором «Чикаго» встречался с
A dozen bread goals fresh from the oven pic.twitter.com/1htnzSCNad— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 16 декабря 2016 г.
Спустя 3 с половиной минуты Панарин отдал точный пас на Артема Анисимова, и тот сравнял счет. Следующим забил вечно молодой Мариан Госса. Однако следующие две шайбы были уже за игроками «
A dozen bread goals fresh from the oven pic.twitter.com/1htnzSCNad— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 16 декабря 2016 г.
Окончательный счет в матче установил Рихард Паник — 5:4 победа «Чикаго», которая стала третьей подряд. Команда Панарина укрепила свое лидерство в Западной конференции.
Фото: LiveSport.Ru