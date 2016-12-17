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Панарин сравнялся с Малкиным и вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ

Панарин сравнялся с Малкиным и вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ
Артемий Панарин , НХЛ , лучший , бомбардир
19.12.2016 13:03:48

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Хлебушек» набрал 11 очков в последних 6 играх.

Артемий Панарин вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ. За 2 последних матча коркинец набрал 5 очков, отдав 4 результативных передачи и забросив 1 шайбу. В рейтинге лучших Панарин сравнялся с Малкиным.

Сверхрезультативными выдались выходные для южноуральского хоккеиста Артемия Панарина. Нападающий забил 1 гол, отдал 4 результативные передачи и помог «Чикаго» одержать 2 победы: над «Сент-Луисом» и «Сан-Хосе». В матче против «Блюзменов» Панарин ассистировал Брайану Кэмпбеллу и Никласу Яльмарссону, а на последней минуте поразил пустые ворота.

Сегодня ночью Артемий Панарин отдал голевые передачи на Данкана Кита и Патрика Кейна. Теперь в копилке коркинца 34 очка, он догнал Евгения Малкина в рейтинге лучших бомбардиров Лиги. Столько же очков у партнера Малкина Сидни Кросби, впереди только двое: Владимир Тарасенко и Коннор Макдэвид.

Отметим, что на матче с «Сан-Хосе» клуб Панарина устроил занимательную акцию. Первые 10 тысяч болельщиков, пришедших на арену, получили фигурку с Артемием, где хоккеист стоит с батоном в руках.

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