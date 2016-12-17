Панарин сравнялся с Малкиным и вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ

«Хлебушек» набрал 11 очков в последних 6 играх.
Артемий Панарин вошел в пятерку лучших бомбардиров НХЛ. За 2 последних матча коркинец набрал 5 очков, отдав 4 результативных передачи и забросив 1 шайбу. В рейтинге лучших Панарин сравнялся с Малкиным.
Сверхрезультативными выдались выходные для южноуральского хоккеиста Артемия Панарина. Нападающий забил 1 гол, отдал 4 результативные передачи и помог «Чикаго» одержать 2 победы: над
Empty net bread goal! pic.twitter.com/Izw09cDU5F— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 18 декабря 2016 г.
Сегодня ночью Артемий Панарин отдал голевые передачи на Данкана Кита и Патрика Кейна. Теперь в копилке коркинца 34 очка, он догнал Евгения Малкина в рейтинге лучших бомбардиров Лиги. Столько же очков у партнера Малкина Сидни Кросби, впереди только двое: Владимир Тарасенко и Коннор Макдэвид.
Отметим, что на матче с