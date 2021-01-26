Битва за шестую строчку: «Трактор» начинает выездную серию в Нур-Султане

Челябинцы сыграют с «Барысом» второй раз в сезоне

Двухматчевую выездную серию начинает во вторник, 26 января, челябинский «Трактор». В гостях команда Анвара Гатиятулина выйдет на лед против «Барыса».



Эта игра станет второй между командами в текущем регулярном чемпионате. До сегодняшнего матча «Трактор» и «Барыс» пересекались 13 декабря прошлого года. Та встреча проходила в Челябинске и закончилась победой гостей, 4:2. Всего челябинцы и казахстанцы в рамках КХЛ встречались на льду 41 раз, в 18 из которых сильнее были «черно-белые». Отметим, лишь однажды игра доходила до послематчевых буллитов, закончившись не в пользу «Трактора».

На отрезке из пяти последних игр команды показали практически идентичный результат. «Трактор» за этот период выиграл трижды, «Барыс» — четыре раза, причем все победы были одержаны подряд, а три из них — в гостях.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ у команд равное количество очков — по 57. Притом у «Барыса» три игры в запасе. Добавим, в случае поражения «Атомобилиста» от «Металлурга» победа в Нур-Султане даст «Трактору» пятое место в конференции. В случае выигрыша над челябинцами казахстанцы поднимутся выше них в турнирной таблице.

Игра «Трактора» против «Барыса» состоится во вторник, 26 января, в Нур-Султане. Матч начнется в 18:30 по челябинскому времени, его в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной». Помимо этого, промежуточные итоги встречи будут доступны в нашем телеграм-канале.