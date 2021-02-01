Битва против лидера: «Трактор» сыграет с «Ак Барсом» в Челябинске

Команда Анвара Гатиятулина начинает домашнюю серию матчей

Серию домашних игр начинает в понедельник, 1 февраля, челябинский «Трактор». На своей площадке «черно-белым» предстоит провести четыре матча перед паузой на Евротур. В первом из них команда Анвара Гатиятулина встретится с лидером Восточной конференции — казанским «Ак Барсом».



В текущем сезоне сегодняшние соперники играли между собой уже трижды и два раза победа оставалась за челябинцами. Все три игры закончились с преимуществом одной из команд лишь в одну шайбу, при этом два раза дело дошло до серии послематчевых буллитов. Последний раз «Трактор» и «Ак Барс» пересекались 8 января в Казани. В той игре команда из столицы Татарстана выиграла со счетом 3:2. Всего в истории КХЛ «черно-белые» и «барсы» провели 56 игр, 22 из которых остались за челябинцами.

У обеих команд по три победы в последних пяти играх. При этом в последней игре «Трактор» проиграл «Сибири» 2:3 в овертайме, а «Ак Барс» обыграл «Куньлунь» 3:1. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ казанцы уверенно занимают первую строчку, челябинцы же сражаются за пятую строчку.

Игра «Трактора» против «Ак Барса» состоится в понедельник, 1 февраля, на льду арены имени Валерия Белоусова. Матч начнется в 19:00 по местному времени, его в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной». Трансляция встречи будет доступна на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv, а читатели телеграм-канала «Первого областного» смогут следить за ходом игры по итогам каждого из периодов.