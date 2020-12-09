Битва лидеров Востока: «Металлург» встретится с «Ак Барсом» в Казани

«Лисы» постараются продлить победную серию.

Магнитогорский «Металлург» продолжает свою выездную серию. В заключительной её части «сталевары» в Казани встретятся с «Ак Барсом».



Эта игра для команд станет второй очной в сезоне. Предыдущий матч «Металлурга» и «Ак Барса» состоялся 25 ноября в Магнитогорске и закончился поражением команды Ильи Воробьёва в буллитной серии — 2:3. Всего в истории КХЛ команды пересекались 57 раз, 25 из которых победителями выходили «сталевары». Отметим, что последний раз «Магнитка» выигрывала у казанцев 23 октября.

На текущий момент обе команды идут в лидерах Восточной конференции КХЛ. «Металлург» после пяти побед подряд поднялся на третью строчку. Сейчас в активе магнитогорцев 46 очков в 35 играх. «Ак Барс» же с 52 баллами в 35 встречах находится на первой позиции на Востоке.

Последние пять матчей практически одинаково сложились для команд. Магнитогорцы за этот промежуток не потерпели ни одного поражения, забив в общей сложности 21 гол при десяти пропущенных шайбах. У «Ак Барса» один проигрыш в пяти играх, однако два последних матча остались за казанцами. За это время команда Дмитрия Квартальнова забила 16 голов при 8 пропущенных шайбах.

Игра «Металлурга» против «Ак Барса» состоится в среду, 9 декабря, в Казани. Игра начнётся в 21:30 по челябинскому времени.