Битва лидеров Востока. «Металлург» примет «Ак Барс» в Магнитогорске

«Лисы» попытаются одержать девятую победу подряд

В погоне за продлением победной серии находится «Металлург» из Магнитогорска. В пятницу, 5 февраля, им предстоит битва с лидером Восточной конференции — казанским «Ак Барсом». Игра пройдет в Магнитогорске и начнется в 19:00 по местному времени.



Матч между «Металлургом» и «Ак Барсом» станет третьим в текущем сезоне КХЛ. В двух предыдущих играх успех праздновали казанцы, а последнее столкновение «лисов» и «барсов» закончилась победой команды из Татарстана со счетом 3:0. В истории КХЛ сегодняшние соперники пересекались 58 раз, из которых 25 остались за магнитогорцами. Отметим, что четыре раза команды играли в овертайме и в этом случае неизменно побеждал «Металлург».

Сегодняшний матч можно смело назвать встречей лидеров Восточной конференции. На текущий момент «сталевары» выиграли уже восемь матчей подряд. В последней игре команда Ильи Воробьева была сильнее «Барыса» из Нур-Султана, 3:1. Своя победная серия и у казанцев. Команда из столицы Татарстана не проигрывает четыре встречи кряду, а в последнем матче был обыгран «Автомобилист». Примечательно, что для выигрыша в каждой из четырех встреч казанцам хватило трех шайб.

Игра «Металлурга» против «Ак Барса» пройдет в пятницу, 5 февраля, в Магнитогорске. Начало встречи — в 19:00 по местному времени. Добавим, читатели ИА «Первое областное» смогут следить за итогами каждого из периодов в нашем телеграм-канале.