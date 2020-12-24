«Без серьезных последствий». Врач «Трактора» рассказал о случаях COVID-19 в команде

Подробности Вадим Чупа раскрыл в шоу «Свободный лед»

Врач челябинского «Трактора» Вадим Чупа рассказал, как команда перенесла коронавирус. По словам специалиста, «черно-белым» удалось свести к минимуму последствия заражения инфекцией среди хоккеистов. Этого удалось достичь благодаря рекомендациям Роспотребнадзора.



«Мы выполняли все требования Роспотребнадзора, а также соблюдали рекомендации КХЛ. Поэтому, слава богу, обошлось. Конечно, были игроки, перенесшие заболевание, но без серьезных негативных последствий. На данный момент так»,— рассказал врач «Трактора» Вадим Чупа.

Узнать подробности можно в полной версии нового выпуска шоу «Свободный лед». Программа выйдет в эфир на телеканале ОТВ в четверг, 24 декабря, в 20:45 — перед игрой «Трактора» против «Нефтехимика».

Добавим, во вторник, 22 декабря, «Трактор» сыграл с «Автомобилистом» из Екатеринбурга в первом после паузы на Кубок Первого канала матче КХЛ и одержал победу со счетом 3:2. Сейчас команда Анвара Гатиятулина идет на третьем месте в Восточной конференции.