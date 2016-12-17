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«Металлург» проиграл астанинскому «Барысу»

«Металлург» проиграл астанинскому «Барысу»
Металлург , Барыс , хоккей
25.12.2016 19:30:00

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Магнитогорцы отыграли 3 шайбы, но этого оказалось недостаточно.

Магнитогорский «Металлург» уступил сегодня «Барысу» со счетом 3:5 в Астане. «Сталевары» после первого периода уступали с разницей в 4 шайбы, но смогли сократить отставание до минимального, однако этого не хватило. У «Магнитки» отличились Сергей Мозякин, Томаш Филиппи и Евгений Тимкин.

Сегодня магнитогорский «Металлург» играл в Астане против «Барыса» и уступил. Первую шайбу Василий Кошечкин пропустил уже на 59-й секунде. Главный голеадор «Барыса» Найджел Доус замкнул передачу и забил гол в пустой угол ворот. Спустя 5 минут он же реализовал большинство. Еще до конца перерыва «Барыс» довел счет до разгромного – Никита Иванов получил шайбу на «пятаке» и разобрался с Кошечкиным. А на 20-й минуте все тот же Найджел Доус оформил хет-трик.

Во втором периоде «Металлург» собрался и сумел отквитать пару шайб. Сначала забил Сергей Мозякин при игре 5 на 3, а затем Томаш Филиппи сыграл на добивании и реализовал еще одно большинство. В начале третьей двадцатиминутки Евгений Тимкин отправил шайбу после вбрасывания в дальнюю «девятку», сократив отставание до минимального. Но финальная точка осталась за «Барысом». На последней секунде Дастин Бойд отправил шайбу в пустые ворота.

Следующий матч «Магнитка» проведет 29 декабря в Уфе против «Салавата Юлаева».

Барыс (Астана) — Металлург (Магнитогорск) — 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)
1:0 – Доус (Бойд) – 00:59 (5x5)
2:0 – Доус (Сен-Пьер, Даллмэн) – 05:47 (5x4)
3:0 – Никита Иванов (Худяков) – 16:07 (5x5
4:0 – Доус (Сен-Пьер) – 19:13 (5x4)
4:1 – Мозякин (Зарипов, Ли) – 24:40 (5x3)
4:2 – Филиппи (Береглазов, Терещенко) – 26:33 (5x4)
4:3 – Тимкин (Филиппи) – 40:30 (5x5)
5:3 – Бойд (Пушкарёв) – 59:59 (en)
Вратари: Пулен – Кошечкин, Загидулин

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