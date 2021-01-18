Ассистентский дубль Евгения Кузнецова не помог «Вашингтону» обыграть «Питтсбург»

Встреча принципиальных соперников прошла в ночь на воскресенье

Две встречи были сыграны в Национальной хоккейной лиге в ночь на понедельник, 18 января. Центральной из них для российских болельщиков стала игра «Питтсбург Пингвинз» против «Вашингтон Кэпиталз». Битва принципиальных соперников завершилась победой «Пингвинов» по буллитам.



В игре приняли участие сразу три южноуральских игрока. В составе «Питтсбурга» это нападающий Евгений Малкин, который выходил на лед во втором звене вместе с Джейсоном Зукером и Брайаном Растом. По ходу матча воспитанник «Металлурга» нанес по воротам «Кэпиталз» два броска и совершил один силовой прием и два отбора при 21 минуте и 58 секундах на площадке. Встречу Евгений Малкин закончил с показателем «0» в графе полезности.

За «Вашингтон» в этой игре выступали сразу два южноуральца: вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов. Для голкипера из Магнитогорска игра против «Питтсбурга» стала второй в основе. Илья Самсонов в основное время отбил 19 из 22 броска по своим воротам и провел на льду все 65 минут встречи.

По-настоящему сложилась игра против «Питтсбурга» для Евгения Кузнецова. В матче воспитанник «Трактора» набрал два очка, дважды ассистируя партнерам. В первом периоде при счете 1:1 челябинец отдал голевую передачу на Александра Овечкина, для которого эта шайба стала первой в сезоне.





Во втором периоде нападающий отличился уже в большинстве. При счете 2:2 Евгений Кузнецов отдал пас на Никласа Бэкстрема, этот бросок вывел «столичных» вперед. Отметим, всего в матче воспитанник «Трактора», помимо двух голевых передач, нанес два броска по воротам, совершил один силовой прием и один раз оказался на скамейке штрафников при времени на льду в 16 минут и восемь секунд.





Добавим, основное время игры закончилось с ничейным счетом 3:3. В дополнительное время также не было выявлено победителя, а в серии буллитов сильнее оказался «Питтсбург». Победу «Пингвинам» принес точный бросок Джейка Генцеля.