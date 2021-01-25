Артемий Панарин установил рекорд, Евгений Дадонов забросил первый гол за «Оттаву»

Коркинец быстрее всех в истории набрал 100 очков за «Рейнджерс»

Знаменательными на события для южноуральских НХЛ-овцев стали матчи, прошедшие в минувшие выходные. За свои клубы смогли отличиться сразу несколько игроков: Артемий Панарин, Евгений Малкин, Антон Худобин и Евгений Дадонов. Последний забросил первую шайбу за новый клуб.



Результативные выходные начал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В первом из двух матчей против «Питтсбург Пингвинз» уроженец Коркино записал на свой счет голевой пас и шайбу, заброшенную в серии буллитов. Свой ассист «Хлебушек» отдал во втором периоде при счете 1:1 на Адама Фокса. Добавим, всего Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты и 57 секунд, а также совершил три броска в створ ворот, закончив матч с показателем полезности «0». Знаменательной для коркинца игра стала не только из-за набранного балла. Именно в матче с «Питтсбургом» Артемий Панарин набрал сотое очко в составе «Рейнджерс». Для достижения этого показателя «Хлебушку» понадобилось 73 встречи, что является лучшим результатом за всю историю команды из Нью-Йорка.

В этой же игре смог проявить себя Евгений Малкин. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» также отдал один результативный пас. Кроме этого на счету «Джино» бросок в створ и силовой прием и показатель полезности «+1» при 18 минутах и 52 секундах на льду. Добавим, первая встреча «Рейджерс» и «Пингвинз» закончилась победой последних по буллитам, 4:3.





Стал результативным для Артемия Панарина и второй очный матч команд, который прошел в ночь на понедельник, 25 января. В нем коркинец также отдал голевой пас и сделал один бросок в створ ворот при 21 минуте и 31 секунде на льду и показателе «0». Эта игра стала для нападающего четвертой результативной подряд. Евгений Малкин в свою очередь не отметился результативными действиями в матче и закончил его с показателем полезности «–2», проведя на льду 14 минут и 56 секунд. Тем не менее игра закончилось победой «Питтсбурга», 3:2.

Игрой на ноль в выходные отметился голкипер Антон Худобин. В первой игре серии против «Нэшвилл Предаторз» вратарь «Даллас Старз» отбил 20 из 20 бросков по своим воротам и сделал 34 сейва, а его команда победила с разгромным счетом 7:0. Сам голкипер был признан одной из звезд встречи.

Не показал себя в матче нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин. На счету южноуральца лишь один силовой прием и 7 минут и 58 секунд на льду.

Проявил себя в минувших играх нападающий Евгений Дадонов. Воспитанник «Трактора» забил первый гол за «Оттаву Сенаторз». Это случилось в матче против «Виннипег Джетс». Шайба челябинца, заброшенная во втором периоде, помогла «Сенаторам» сравнять цифры на табло, но не обеспечила победу. Игра закончилась победой «Виннипега», 6:3. Помимо гола Евгений Дадонов отметился четырьмя бросками в створ, тремя силовыми приемами за 15 минут и 33 секунды на льду при показателе полезности «-1».

Отметим, в ночь на вторник, 26 января, по южноуральскому времени в НХЛ состоится один матч. «Оттава Сенаторз» с Евгением Дадоновым в составе сыграет против «Ванкувер Кэнакс».